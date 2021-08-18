Підійде до будь-якого образу: стиліст показала головну річ осені 2021
Осінь наполегливо наближається - і пора запасатися практичними речами, які зможуть зігріти і підійдуть до будь-якого луку.
Стиліст Анастасія Парфьонова у своєму Instagram розповіла, що восени 2021 героєм будь-якого образу стане водолазка.
Взагалі ситуація з водолазками останні три роки така: якщо вам вони йдуть, це джекпот. Варто тільки надіти її першим шаром під піджак або сорочку, як образ відразу ж зчитується як модний.
Цей одяг підходить і до джинсів, і до суконь (фото: instagram.com/mathildegoehler)
Зверніть увагу, що в цьому сезоні до нас повернулася жокейська історія та англійський стиль. Сімдесяті теж нікуди не пішли. У всі перераховані вище напрямки водолазка залітає ідеально.
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- З жакетами, пальто, тренчами.
- З курткою і піджаком-оверсайз.
- З різними джинсами, а також з брюками і зі спідницями.
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Водолазка підходить практично до будь-якого луку (фото: instagram.com/anastasia___parfenova)
Раніше стиліст розповіла, як виглядати так само жіночно та сексуально, як Роузі Хантінгтон-Уайтлі.