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Підійде до будь-якого образу: стиліст показала головну річ осені 2021

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Середа 18 серпня 2021 11:04
Підійде до будь-якого образу: стиліст показала головну річ осені 2021 Пора діставати светрики і водолазки (фото: instagram.com/mathildegoehler)
Автор: Тетяна Турчанікова

Осінь наполегливо наближається - і пора запасатися практичними речами, які зможуть зігріти і підійдуть до будь-якого луку.

Стиліст Анастасія Парфьонова у своєму Instagram розповіла, що восени 2021 героєм будь-якого образу стане водолазка.

Взагалі ситуація з водолазками останні три роки така: якщо вам вони йдуть, це джекпот. Варто тільки надіти її першим шаром під піджак або сорочку, як образ відразу ж зчитується як модний.

Підійде до будь-якого образу: стиліст показала головну річ осені 2021Цей одяг підходить і до джинсів, і до суконь (фото: instagram.com/mathildegoehler)

Зверніть увагу, що в цьому сезоні до нас повернулася жокейська історія та англійський стиль. Сімдесяті теж нікуди не пішли. У всі перераховані вище напрямки водолазка залітає ідеально.

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  • З жакетами, пальто, тренчами.

Підійде до будь-якого образу: стиліст показала головну річ осені 2021

  • З курткою і піджаком-оверсайз.

Підійде до будь-якого образу: стиліст показала головну річ осені 2021

  • З різними джинсами, а також з брюками і зі спідницями.

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Підійде до будь-якого образу: стиліст показала головну річ осені 2021

Водолазка підходить практично до будь-якого луку (фото: instagram.com/anastasia___parfenova)

Раніше стиліст розповіла, як виглядати так само жіночно та сексуально, як Роузі Хантінгтон-Уайтлі.

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Роузі Хантінгтон-Уайтлі
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