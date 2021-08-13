Подойдет всем: Виктория Бекхэм демонстрирует любимый образ для путешествий

"Если я расслабляюсь, я в этом халате! Вы можете купить его отдельно или как часть нашего эксклюзивного нового набора для путешествий. Я просто люблю это", - написала Виктория.

На снимке она позирует в платье-халате с поясом на талии в широкую продольную полосу. Он отлично подчеркнул стройную фигуру жены Дэвида Бекхэма, а также ее цветущий внешний вид. 47-летняя звезда сделала свою любимую укладку, слегка подкрутив волосы. А также макияж в бежево-коричневой гамме, который подчеркнула ее загар. Получилось невероятно стильно!

Виктория Бекхэм в новом образе (фото: instagram.com/victoriabeckham)

В сети поднялся настоящий ажиотаж: фанаты хвалят свою любимицу и благодарят за советы. Как всегда, поклонники отмечают, что Виктория по-прежнему привлекательна, а ее кожа - просто вдохновение.