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Підійде всім: Вікторія Бекхем демонструє улюблений образ для подорожей

Автор: RBC.UA

Вікторія Бекхем поділилася зі своїми фанатами новим образом. Ікона стилю зізналася, що цей образ для неї ідеальний під час відпочинку. До слова, вбрання універсальне і підійде всім. Надихаємося!

Фото зірки з'явилося в її блозі мережі Instagram.

"Якщо я розслабляюся, я в цьому халаті! Ви можете придбати його окремо або як частину нашого ексклюзивного нового набору для подорожей. Я просто люблю це", - написала Вікторія.

На знімку вона позує в сукні-халаті з поясом на талії в широку поздовжню смугу. Плаття відмінно підкреслилострунку фігуру дружини Девіда Бекхема, а також її квітучий зовнішній вигляд. 47-річна зірка зробила свою улюблену укладку, злегка підкрутивши волосся. А також макіяж в бежево-коричневій гамі, який підкреслив її засмагу. Вийшло неймовірно стильно!

Вікторія Бекхем в новому образі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

У мережі піднявся справжній ажіотаж: фанати хвалять свою улюбленицю і дякують за поради. Як завжди, шанувальники відзначають, що Вікторія дуже приваблива, а її шкіра - просто натхнення.

Нагадаємо, нещодавно Вікторія також показала, який у неї улюблений міський образ.

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