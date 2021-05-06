UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Подойдут всем: топ-5 вещей для любого возраста

Автор: Марина Настевич

Сможете с ходу назвать предметы гардероба, которые подойдут и 20-летним и леди 50+? Если нет, то стилист Ольга Чистова с удовольствием подскажет.

В списке одежды для любого возраста нет никакой “экзотики”, только всем известные и популярные вещи, отметила эксперт в своем Instagram.

Они будут уместны как в молодом, так и в элегантном возрасте.

Топ-5 вещей для любого возраста:

  • Футболка
  • Джинсы
  • Кеды
  • Кроссовки
  • Рюкзак


В чем же универсальность этих вещей? В эффекте, который они оказывают на представительниц разного возраста: молодым девчонкам они добавляют динамичности, а для дам постарше являются молодильными.

Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Можете заметить, что женщины в футболках, джинсах, кедах и с рюкзаком выглядят современно и актуально, при этом сохраняя свой шарм. Но это при условии, что соблюдены 2 важных нюанса.

1. Умелое сочетание вещей в образе. Если соединить всё разом, то получим стопроцентный спортивный образ. Гораздо более интересным будет решение миксовать стили и поддерживать динамичный посыл деталями.

2. Важно выбирать вещи в подходящем именно вам фасоне, крое и цвете, при этом обращая внимание на детали. То есть не следует думать, что если футболка универсальна, то можно схватить любую. Она должна быть про вас. Нужно действовать с умом, взвешивая все нюансы, просчитывая, как вещь будет работать и какой посыл нести в образе.

Ранее мы писали, что стилист назвала топ-5 моделей шляп на любой случай - выбирайте свою.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины модастилист