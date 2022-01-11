Что покупать на лето: стилист назвала топ-6 трендов, которые станут хитами в 2022 году
Что актуально носить в 2022 году? Не прогадаете, если в вашем наряде будет больше больше блеска и кожи!
Стилист Ольга Стильно-доступно в своем блоге о моде и стиле в Instagram показала, на какие 6 трендов стоит ориентироваться при составлении гардероба на ближайшие полгода вперед.
Лето 2022 будет яркое! (фото: instagram.com/leoniehanne)
Топ-6 трендов на весну-лето 2022
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Стразы – они будут встречаться в самых неожиданных образах.
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Блеск – на юбках, платьях, пиджаках и брюках.
- Кожа, в том числе, эко, но обязательно шоколадного цвета.
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Крестообразный топ – хит теплого сезона 2022.
- Привет из 90-х, капри снова будут актуальными.
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Карго – разных цветов, с декором, носить будем с укороченными топами и лонгсливами.
Что будет модно носить летом 2022 (фото: instagram.com/stilnodostupno)