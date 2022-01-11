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Що купувати на літо: стиліст назвала топ-6 трендів, які стануть хітами у 2022 році

Автор: Тетяна Турчанікова

Що актуально носити у 2022 році? Не помилитеся, якщо у вашому вбранні буде більше блиску і шкіри!

Стильно Ольга Стильно-доступно у своєму блозі про моду та стиль в Instagram показала, на які 6 трендів варто орієнтуватися при складанні гардеробу на найближчі півроку вперед.

Літо 2022 року буде яскраве! (фото: instagram.com/leoniehanne)

Топ-6 трендів на весну-літо 2022

  • Стрази – вони будуть зустрічатися у найнесподіваніших образах.

  • Блиск – на спідницях, сукнях, піджаках та штанах.

  • Шкіра, зокрема, еко, але обов'язково шоколадного кольору.

  • Хрестоподібний топ – хіт теплого сезону 2022 року.

  • Привіт із 90-х, капрі знову будуть актуальними.

  • Карго – різних кольорів, з декором, будемо носити з укороченими топами та лонгслівами.

Що буде модно носити влітку 2022 (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раніше стиліст показала, який верхній одяг уже не в тренді в 2022 році, давно застаріло.

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