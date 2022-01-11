Що купувати на літо: стиліст назвала топ-6 трендів, які стануть хітами у 2022 році
Що актуально носити у 2022 році? Не помилитеся, якщо у вашому вбранні буде більше блиску і шкіри!
Стильно Ольга Стильно-доступно у своєму блозі про моду та стиль в Instagram показала, на які 6 трендів варто орієнтуватися при складанні гардеробу на найближчі півроку вперед.
Літо 2022 року буде яскраве! (фото: instagram.com/leoniehanne)
Топ-6 трендів на весну-літо 2022
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Стрази – вони будуть зустрічатися у найнесподіваніших образах.
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Блиск – на спідницях, сукнях, піджаках та штанах.
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Шкіра, зокрема, еко, але обов'язково шоколадного кольору.
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Хрестоподібний топ – хіт теплого сезону 2022 року.
- Привіт із 90-х, капрі знову будуть актуальними.
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Карго – різних кольорів, з декором, будемо носити з укороченими топами та лонгслівами.
Що буде модно носити влітку 2022 (фото: instagram.com/stilnodostupno)