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Полностью голая Леди Гага позирует в провокационной съемке для Vogue

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Среда 03 ноября 2021 10:23
Полностью голая Леди Гага позирует в провокационной съемке для Vogue Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)
Автор: RBC.UA

Леди Гага стала героиней нового номера британского и итальянского Vogue. Популярная певица и актриса предстала в откровенных и провокационных образах. А также рассказала о своей новой работе в фильме Gucci.

Съемка, которая появилась на официальных страницах журнала и певицы, уже стала одной из самых обсуждаемых за последнее время.

Леди Гага позирует в роскошных дизайнерских нарядах, а на некоторых фото предстала полностью обнаженной. Снимал звезду легендарный фешн-фотограф Стивен Мейзел, а стилистом фотосессии выступил Эдвард Эннинфул - главный редактор издания. Образы для своей версии итальянская команда журнала сделала более романтичными и женсвенными. Знаменитость появилась в кутюрном наряде Valentino от Пьерпаоло Пиччолли.

Полностью голая Леди Гага позирует в провокационной съемке для VogueПолностью голая Леди Гага позирует в провокационной съемке для Vogue

В интервью Гага рассказала интересные факты: оказывается, работа над ролью была для нее настоящим вызовом. Она тщательно изучила характер своего персонажа и старалась не выходить из роли даже в обычной жизни. Но за консультацией к самой Патриции Реджани не обратилась, чем зацепила ее. Ответ Гаги был вполне в духе ее героини: "Никто не может говорить мне, кто такая Патриция Гуччи, даже сама Патриция Гуччи".

Полностью голая Леди Гага позирует в провокационной съемке для VogueПолностью голая Леди Гага позирует в провокационной съемке для VogueПолностью голая Леди Гага позирует в провокационной съемке для VogueПолностью голая Леди Гага позирует в провокационной съемке для VogueПолностью голая Леди Гага позирует в провокационной съемке для VogueПолностью голая Леди Гага позирует в провокационной съемке для VogueЛеди Гага в новой съемке (фото: instagram.com/britishvogue)

Также читайте, как менялся стиль Леди Гаги после съемок в фильме Gucci.

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