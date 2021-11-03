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Повністю гола леді Гага позує в провокаційній зйомці для Vogue

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Середа 03 листопада 2021 10:23
Повністю гола леді Гага позує в провокаційній зйомці для Vogue Леді Гага (фото: instagram.com/ladygaga)
Автор: RBC.UA

Леді Гага стала героїнею нового номера британського та італійського Vogue. Популярна співачка і актриса постала у відвертих і провокаційних образах. А також розповіла про свою нову роботу у фільмі Gucci.

Зйомка, яка з'явилася на офіційних сторінках журналу і співачки, вже стала однією з найбільш обговорюваних за останній час.

Леді Гага позує в розкішних дизайнерських вбраннях, а на деяких фото постала повністю оголеною. Знімав зірку легендарний фешн-фотограф Стівен Мейзел, а стилістом фотосесії виступив Едвард Еннінфул - головний редактор видання. Образи для своєї версії італійська команда журналу зробила більш романтичними та жіночними. Знаменитість з'явилася у кутюрному вбранні Valentino від П'єрпаоло Піччоллі.

Повністю гола леді Гага позує в провокаційній зйомці для VogueПовністю гола леді Гага позує в провокаційній зйомці для Vogue

В інтерв'ю Гага розповіла цікаві факти: виявляється, робота над роллю була для неї справжнім викликом. Вона ретельно вивчила характер свого персонажа і намагалася не виходити з ролі навіть у звичайному житті. Але за консультацією до самої Патриції Реджані не звернулася, чим зачепила її. Відповідь Гаги була цілком в дусі її героїні: "Ніхто не може говорити мені, хто така Патриція Гуччі, навіть сама Патриція Гуччі".

Повністю гола леді Гага позує в провокаційній зйомці для VogueПовністю гола леді Гага позує в провокаційній зйомці для VogueПовністю гола леді Гага позує в провокаційній зйомці для VogueПовністю гола леді Гага позує в провокаційній зйомці для VogueПовністю гола леді Гага позує в провокаційній зйомці для VogueПовністю гола леді Гага позує в провокаційній зйомці для VogueЛеді Гага в новій зйомці (фото: instagram.com/britishvogue)

Також читайте, як змінювався стиль Леді Гаги після зйомок у фільмі Gucci.

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