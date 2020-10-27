Полуголая и на каблуках: беременная Эмили Ратаковски вышла в свет в откровенном наряде

Эмили Ратаковски несколько часов назад ошарашила мир радостным известием: модель беременна первенцем. Чтобы сообщить миру эту новость, звезда приняла участие в фотосессии для онлайн-версии американского Vogue. Бизнесвумен и владелица собственного бренда одежды Inamorata предстала в ней в женственном платье в бельевом стиле с кружевом на груди. Образ Эмили создали максимально натуральный: минимум макияжа и естественная укладка. Диджитал-обложка показывает Ратаковски вблизи, а затем камера отдаляется, и девушка предстает во всей красе, нежно придерживая заметно округлившийся животик. "Благодарная & растущая. Спасибо, Vogue, за эту особенную обложку", - написала звезда.

Модель порадовала отличной новостью (фото: instagram.com/emrata)

Позже она выложила откровенное видео, на котором позирует обнаженной, а также показывает фото и видео с животиком. Примечательно, что девушка не собирается раскрывать пол ребенка. Более того – они с мужем придумали ответ всем интересующимся. Так, по словам будущих родителей, пол малыша они узнают, когда он вырастет и сам им скажет.

Эмили в новом образе (фото: скриншот instagram.com/harpersbazaarukraine; otkrito.lv)

После того как беременность перестала быть тайной, Эмили решила совершить прогулку. Причем выбрала вновь максимально соблазнительный наряд. Девушка отправилась на улицу в черном платье: спереди достаточно закрытое, оно, тем не менее, было украшено откровенными вырезами на животе и груди по бокам. К ним модель подобрала ярко-красные сапоги на каблуке, черную сумочку, солнцезащитные очки и браслеты. Столь стильным и сексуальным образом молодая мама в который раз заставила сеть говорить о себе.

Напомним, ранее модель показала трендовый макияж, который этой осень стоит взять на вооружение.