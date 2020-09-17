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Полуголая на пляже: Белла Хадид восхитила идеальным телом на откровенных фото

Автор: Lite

Модель показала фото с бэкстейджа

Белла Хадид за последние годы прочно закрепилась в статусе самой востребованной модели современности. Количество рекламных кампаний с ее участием просто поражает воображение. Один из последних выгодных контрактов она подписала с культовым брендом Versace. Девушка стала лицом парфюма Dylan Blue. Компанию ей составила еще одна знаменитая красотка – модель и икона стиля Хейли Бибер.

Новая рекламная кампания модели (фото: instagram.com/bellahadid)

Фотосессия и атмосферный летний ролик, в которых девушки позируют в роскошных образах на фоне моря, уже облетели все порталы. Полуобнаженные красотки собрали массу комплиментов и приятных слов. А теперь Белла решила показать, как проходили съемки кампании на Корсике, погрузив фолловеров в атмосферу создания фешн-проекта.

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Модель показала откровенные фото со съемок (фото: instagram.com/bellahadid)

Девушка запостила массу фото с бэкстейджа, на которых запечатлена с коллегами по съемкам. Большинство из них получились достаточно соблазнительными, так как на 23-летней красотке было минимум одежды. В откровенных купальниках и платьях с пикантными вырезами она позирует на фоне воды, лежа на песке и камнях. «Это невероятно круто», «Как же ты красива», «Вау», – тут же посыпались на модель комплименты.

Белла Хадид на съемках (фото: instagram.com/bellahadid)

Не обошлось и без вопроса о беременной сестре Беллы. «Джиджи уже родила?», – поинтересовались фанаты. Младшая Хадид не стала отвечать на столь интимный вопрос. Напомним, на днях в сети появились слухи, что ребенок Джиджи Хадид и Зейна Малика уже появился на свет, но родители пока решили не рассказывать счастливую новость поклонникам. Слухи спровоцировал отец модели – Мохаммед Хадид.

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