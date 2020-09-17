Напівгола на пляжі: Белла Хадід захопила ідеальним тілом на відвертих фото

Белла Хадід за останні роки міцно закріпилася в статусі найбільш затребуваної моделі сучасності. Кількість рекламних кампаній з її участю просто вражає уяву. Один з останніх вигідних контрактів вона підписала з культовим брендом Versace. Дівчина стала обличчям парфуму Dylan Blue. Компанію їй склала ще одна знаменита красуня – модель і ікона стилю Хейлі Бібер.

Нова рекламна кампанія моделі (фото: instagram.com/bellahadid)

Фотосесія і атмосферний літній ролик, в яких дівчата позують в розкішних образах на тлі моря, вже облетіли всі портали. Напівоголені красуні зібрали масу компліментів і приємних слів. А тепер Белла вирішила показати, як проходили зйомки кампанії на Корсиці, зануривши фоловерів в атмосферу створення фешн-проекту.

Модель показала відверті фото зі зйомок (фото: instagram.com/bellahadid)

Дівчина запостила масу фото з бекстейджа, на яких зображена з колегами по зйомках. Більшість з них вийшли досить спокусливими, так як на 23-річній красуні було мінімум одягу. У відвертих купальниках і сукнях із пікантними вирізами вона позує на тлі води, лежачи на піску і каменях. «Це неймовірно круто», «Яка ж ти красива», «Вау», – тут же посипалися на модель компліменти.

Белла Хадід на зйомках (фото: instagram.com/bellahadid)

Не обійшлося і без питання про вагітну сестру Белли. «Джіджі вже народила?», – поцікавилися фанати. Молодша Хадід не стала відповідати на таке інтимне питання. Нагадаємо, днями в мережі з'явилися чутки, що маля Джіджі Хадід і Зейна Маліка вже з'явилося на світ, але батьки вирішили не розповідати щасливу новину шанувальникам. Чутки спровокував батько моделі – Мохаммед Хадід.