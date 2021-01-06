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Полуголые Белла Хадид, Ирина Шейк, Валентина Сампайо и другие модели блеснули роскошными телами для глянца

Автор: Lite

В честь 40-летия бренда Emporio Armani был выпущен специальный номер ежегодного календаря от V Magazine. В съемке в этот раз приняли участие лучшие модели современности, среди которых Белла Хадид, Ирина Шейк, китайская топ-модель Цзюй Сяовэнь, модель-трансгендер Валентина Сампайо и многие другие. Первые фото стильного проекта уже появились в сети.

Новая съемка получилась горячей (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла Хадид позирует в белом нижнем белье: трусики с кружевными вставками на бедрах, а также бюстгальтере, который делает форму груди просто совершенной. Дополнили образ высокие черные перчатки. Прическу ей сделали в духе 90-х, с "лесенкой" и челкой. А макияж – максимально натуральным.

Ирина Шейк покорила сеть (фото: instagram.com/irinashayk)

Ирина Шейк примерила черный комплект с крупным принтом. Модель сидит на коленях, повернувшись к камере спиной. Ее стройное тело с совершенными пропорциями просто свело поклонников с ума, стоило Ирине показать фото в своем блоге. Шейк также выглядит просто и естественно, что не мешает ей при этом быть невероятно соблазнительной.

Для съемки пригласили только топ-моделей (фото: instagram.com/vmagazine)

В подписи Ирина на рассказала, что забежала в студию на съемку всего на полчаса, так что результат получился тем более потрясающий. Что ж, когда за дело берутся профессионалы, иначе и быть не может.

Ранее мы писали, что Белла Хадид продемонстрировала одно из самых актуальных украшений зимнего сезона 2021. Берем на заметку!

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