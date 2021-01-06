Напівголі Белла Хадід, Ірина Шейк, Валентина Сампайо і інші моделі блиснули розкішними тілами для глянцю

На честь 40-річчя бренду Emporio Armani був випущений спеціальний номер щорічного календаря від V Magazine. У зйомці цього разу взяли участь кращі моделі сучасності, серед яких Белла Хадід, Ірина Шейк, китайська топ-модель Цзюй Сяовень, модель-трансгендер Валентина Сампайо та багато інших. Перші фото стильного проекту вже з'явилися в мережі.

Нова зйомка вельми гаряча (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла Хадід позує в білій нижній білизні: трусики з мереживними вставками на стегнах, а також бюстгальтері, який робить форму грудей просто досконалою. Доповнили образ високі чорні рукавички. Зачіску їй зробили в дусі 90-х, з "драбинкою" і чубчиком. А макіяж – максимально натуральним.

Ірина Шейк підкорила мережу (фото: instagram.com/irinashayk)

Ірина Шейк приміряла чорний комплект з великим принтом. Модель сидить на колінах, повернувшись до камери спиною. Її струнке тіло з досконалими пропорціями просто звело шанувальників з розуму, варто було Ірині показати фото у своєму блозі. Шейк також виглядає просто і природно, що не заважає їй при цьому бути неймовірно звабливою.

Для зйомки запросили тільки топ-моделей (фото: instagram.com/vmagazine)

У підпису Ірина на розповіла, що забігла в студію на зйомку всього на півгодини, так що результат вийшов тим більш приголомшливий. Що ж, коли за справу беруться професіонали, інакше і бути не може.

Раніше ми писали, що Белла Хадід продемонструвала одну з найактуальніших прикрас зимового сезону 2021. Беремо до уваги!