Помогут удлинить ноги: стилист показала, как носить джинсы-трубы в осенне-зимнем сезоне

Джинсы-трубы по праву считаются самыми актуальными и топовыми джинсами последних двух сезонов.

Как носить их в сезоне осень-зима 2021 / 22? Стилист Файила Кадырова в своем Instagram назвала целых семь вариантов, как сочетать эти джинсы с другой одеждой, чтобы это смотрелось стильно и, как и раньше, актуально.



Джинсовый тотал-лук полюбился интернет-знаменитостям (фото: instagram.com/matildadjerf) Главный цвет сезона: стилист показала, какой оттенок зеленого носить этой осенью Как носить джинсы-трубы: варианты сочетаний Белая футболка + джинсы + пиджак - казалось бы, такая простая, но довольно эффектная формула. Костюмный жилет + джинсы - расслабленно-сексуальный тандем из двух стильных составляющих. Кроп-топ + джинсы + пиджак - для самых смелых и дерзких. Союз кроп-пиджака и джинс обеспечит вам бесконечно длинные ноги. Толстовка + джинсы - очень неформальный и повседневный образ - отлично подойдет для продолжительных прогулок с детьми. Кроп-топ + джинсы + рубашка - боевой комплект на раннюю осень (для мягкого климата). Кардиган + джинсы - по-осеннему уютный и комфортный образ. Джинсы-трубы все еще актуальны в новом сезоне (фото: instagram.com/faila_spb)