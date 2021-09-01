Главный цвет сезона: стилист показала, какой оттенок зеленого носить этой осенью

Любительницы зеленого цвета, который был мегапопулярным все лето, не расстраивайтесь! Зеленый никуда не делся с наступлением осени - и вошел в топ самых актуальных цветов этого сезона.

Главное - выбрать нужный оттенок спектра! А дальше уже можно использовать зеленый как в тотал-луках, так и в качестве элементов образа или акцентных аксессуаров.

Об этом в своем блоге в Instagram рассказала стилист Ольга Стильнодоступно.