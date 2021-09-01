Главный цвет сезона: стилист показала, какой оттенок зеленого носить этой осенью
Любительницы зеленого цвета, который был мегапопулярным все лето, не расстраивайтесь! Зеленый никуда не делся с наступлением осени - и вошел в топ самых актуальных цветов этого сезона.
Главное - выбрать нужный оттенок спектра! А дальше уже можно использовать зеленый как в тотал-луках, так и в качестве элементов образа или акцентных аксессуаров.
Об этом в своем блоге в Instagram рассказала стилист Ольга Стильнодоступно.
Яркие оттенки сменил насыщенный зеленый (фото: instagram.com/leoniehanne)
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Как носить зеленый цвет осенью 2021
- Пальто, сумочка, жилет, бейсболка - как один из элементов лука, который придаст всему образу свежести и оптимизма.
- Юбка и костюм - дополняем синими колготками или желтым платком на волосы или шею, сумочкой - для яркого образа.
- Вязаный костюм, брюки актуального кроя в зеленом смотрятся особенно уютно. Дополняем кедами или стильной осенней обувью.
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- Свитер, вязаная рубашка, пиджак. Оттенок зеленого не должен быть слишком ярким, "вырвиглаз" остался в лете, на осень берем спокойный тон зеленого.
- Платье в зеленом цвете - вязаное и трикотажное - отлично смотрится с коричневыми оттенками и с черным цветом.
- Зеленый тотал-лук. Если свитер, юбка и даже носки зеленого цвета, пальто и обувь можно выбрать и в другом цвете.
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Какой оттенок зеленого в тренде осенью 2021 (фото: instagram.com/stilnodostupno)
Раньше стилист назвала семь главных вещей на осень, без которых не обойтись.