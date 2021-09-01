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Главный цвет сезона: стилист показала, какой оттенок зеленого носить этой осенью

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Среда 01 сентября 2021 17:27
Главный цвет сезона: стилист показала, какой оттенок зеленого носить этой осенью Зеленый осенью немного преобразился, но никуда не ушел (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Любительницы зеленого цвета, который был мегапопулярным все лето, не расстраивайтесь! Зеленый никуда не делся с наступлением осени - и вошел в топ самых актуальных цветов этого сезона.

Главное - выбрать нужный оттенок спектра! А дальше уже можно использовать зеленый как в тотал-луках, так и в качестве элементов образа или акцентных аксессуаров.

Об этом в своем блоге в Instagram рассказала стилист Ольга Стильнодоступно.

Главный цвет сезона: стилист показала, какой оттенок зеленого носить этой осеньюЯркие оттенки сменил насыщенный зеленый (фото: instagram.com/leoniehanne)

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Как носить зеленый цвет осенью 2021

  • Пальто, сумочка, жилет, бейсболка - как один из элементов лука, который придаст всему образу свежести и оптимизма.

Главный цвет сезона: стилист показала, какой оттенок зеленого носить этой осенью

  • Юбка и костюм - дополняем синими колготками или желтым платком на волосы или шею, сумочкой - для яркого образа.

Главный цвет сезона: стилист показала, какой оттенок зеленого носить этой осенью

  • Вязаный костюм, брюки актуального кроя в зеленом смотрятся особенно уютно. Дополняем кедами или стильной осенней обувью.

Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021

Главный цвет сезона: стилист показала, какой оттенок зеленого носить этой осенью

  • Свитер, вязаная рубашка, пиджак. Оттенок зеленого не должен быть слишком ярким, "вырвиглаз" остался в лете, на осень берем спокойный тон зеленого.

Главный цвет сезона: стилист показала, какой оттенок зеленого носить этой осенью

  • Платье в зеленом цвете - вязаное и трикотажное - отлично смотрится с коричневыми оттенками и с черным цветом.

Главный цвет сезона: стилист показала, какой оттенок зеленого носить этой осенью

  • Зеленый тотал-лук. Если свитер, юбка и даже носки зеленого цвета, пальто и обувь можно выбрать и в другом цвете.

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Главный цвет сезона: стилист показала, какой оттенок зеленого носить этой осенью

Какой оттенок зеленого в тренде осенью 2021 (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раньше стилист назвала семь главных вещей на осень, без которых не обойтись.

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