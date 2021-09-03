Допоможуть подовжити ноги: стиліст показала, як носити джинси-труби в осінньо-зимовому сезоні

Джинси-труби по праву вважаються найактуальнішими і топовими джинсами останніх двох сезонів.

Як носити їх в сезоні осінь-зима 2021 / 22? Стиліст Файіла Кадирова в своєму Instagram назвала цілих сім варіантів, як поєднувати ці джинси з іншим одягом, щоб це виглядало стильно і, як і раніше, актуально.



Джинсовий тотал-лук полюбився інтернет-знаменитостям (фото: instagram.com/matildadjerf) Головний колір сезону: стиліст показала, який відтінок зеленого носити цієї осені Як носити джинси-труби: варіанти поєднань Біла футболка + джинси + піджак - здавалося б, така проста, але досить ефектна формула. Костюмний жилет + джинси - розслаблено-сексуальний тандем з двох стильних складових. Кроп-топ + джинси + піджак - для найсміливіших і зухвалих. Союз кроп-піджака і джинс забезпечить вам нескінченно довгі ноги. Толстовка + джинси - дуже неформальний і повсякденний образ - відмінно підійде для тривалих прогулянок з дітьми. Кроп-топ + джинси + сорочка - бойовий комплект на ранню осінь (для м'якого клімату). Кардиган + джинси-по-осінньому затишний і комфортний образ. Джинси-труби все ще актуальні в новому сезоні (фото: instagram.com/faila_spb)