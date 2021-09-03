ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Допоможуть подовжити ноги: стиліст показала, як носити джинси-труби в осінньо-зимовому сезоні

Новость на русском →
П'ятниця 03 вересня 2021 19:01
Допоможуть подовжити ноги: стиліст показала, як носити джинси-труби в осінньо-зимовому сезоні Варіантів поєднань джинсів-труб" - безліч (фото: instagram.com/matildadjerf)
Автор: Тетяна Турчанікова

Джинси-труби по праву вважаються найактуальнішими і топовими джинсами останніх двох сезонів.

Як носити їх в сезоні осінь-зима 2021 / 22? Стиліст Файіла Кадирова в своєму Instagram назвала цілих сім варіантів, як поєднувати ці джинси з іншим одягом, щоб це виглядало стильно і, як і раніше, актуально.

Допоможуть подовжити ноги: стиліст показала, як носити джинси-труби в осінньо-зимовому сезоні
Джинсовий тотал-лук полюбився інтернет-знаменитостям (фото: instagram.com/matildadjerf)

Головний колір сезону: стиліст показала, який відтінок зеленого носити цієї осені

Як носити джинси-труби: варіанти поєднань

  • Біла футболка + джинси + піджак - здавалося б, така проста, але досить ефектна формула.

Допоможуть подовжити ноги: стиліст показала, як носити джинси-труби в осінньо-зимовому сезоні

  • Костюмний жилет + джинси - розслаблено-сексуальний тандем з двох стильних складових.

Допоможуть подовжити ноги: стиліст показала, як носити джинси-труби в осінньо-зимовому сезоні

  • Кроп-топ + джинси + піджак - для найсміливіших і зухвалих.

Допоможуть подовжити ноги: стиліст показала, як носити джинси-труби в осінньо-зимовому сезоні

  • Союз кроп-піджака і джинс забезпечить вам нескінченно довгі ноги.

Допоможуть подовжити ноги: стиліст показала, як носити джинси-труби в осінньо-зимовому сезоні

Толстовка + джинси - дуже неформальний і повсякденний образ - відмінно підійде для тривалих прогулянок з дітьми.

Допоможуть подовжити ноги: стиліст показала, як носити джинси-труби в осінньо-зимовому сезоні

  • Кроп-топ + джинси + сорочка - бойовий комплект на ранню осінь (для м'якого клімату).

Допоможуть подовжити ноги: стиліст показала, як носити джинси-труби в осінньо-зимовому сезоні

  • Кардиган + джинси-по-осінньому затишний і комфортний образ.

Допоможуть подовжити ноги: стиліст показала, як носити джинси-труби в осінньо-зимовому сезоні

Джинси-труби все ще актуальні в новому сезоні (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст розповіла, що шкіряна косуха вже встигла всім набриднути, ось яка шкіра буде в тренді восени.

Читайте LITE в Google News
Роузі Хантінгтон-Уайтлі
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україні можуть посилити карантин у першій половині вересня: смертність перейшла до зростання
В Україні можуть посилити карантин у першій половині вересня: смертність перейшла до зростання