Практичная и теплая: стилист назвала одну вещь, которая актуальна в гардеробе всегда

Украинский дизайнер Андрей Тан недавно показал на конкретных примерах, какие свитера стоит носить этой зимой, а какие лучше оставить в магазине, так как они уже давно не в тренде.

А вот стилист Анна Пономаренко рассказала в своем Instagram, какая вещь точно будет актуальной всегда: стоит обзавестись каждому.

"Черный обтягивающий свитер, который в английском называется turtleneck, в наших краях получил свое название благодаря происхождению - тонкое вязаное изделие с горлом был частью униформы водолазов. Это не единственный существовавший вариант названия: бадлон, битловка и гольф, последний, с литературной точки зрения, наиболее правильный", - написала Анна.

Появился он в начале ХХ века, но сенсационно известным стал в 60-х. Пьер Карден в 1959 году представил коллекцию готовой одежды, в которой водолазки были ключевым элементом. Сейчас в этой фразе для нас нет ничего необычного, но тогда это был скандал: кутюрье создавали только кутюрные коллекции.

Черные водолазки очень полюбились представителям субкультуры битников. Они стали символом протеста против моды того времени и представлений о том, как должны были выглядеть приличные юноши и девушки. После них в гольфы влюбились представители сферы искусств. Водолазки любил Ив Сен Лоран и его клиентки, актрисы и главные модницы 60-х, 70-х: Одри Хепберн, Катрин Денев, Грейс Келли, Джейн Биркин, Жаклин Кеннеди...

"Эта вещь есть почти в каждом гардеробе, она практичная и теплая, может выглядеть совершенно по-разному, что демонстрируют самые стильные девушки планеты", - добавила Анна.

Анна Пономаренко показала, как знаменитости носят водолазку (фото: instagram.com/annponka_stylist/)

Напоминаем, что даже несмотря на то, что зима - не самое яркое время года в наших широтах, а постоянно возвращающийся локдаун настроения не добавляет, если правильно одеться, то жизнь заиграет яркими красками! Недавно украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как правильно оживить луки в холодный сезон.