Как правильно подобрать сумку: полезная шпаргалка от стилиста

Сумка завершает женский образ. Расставляет акценты. Уводит внимание в нужное русло. Выстраивает геометрию. И даже выражает политическую позицию, если потребуется. Ах, да, еще содержит в себе все женские тайны и иногда даже целую жизнь.
Стилист Зоя Панина поделилась в Instagram полезной шпаргалкой, как же правильно подобрать сумку, и показала актуальные и эффектные образы.
Сумка с удовольствием поддержит цветовую гамму и стиль или выделится своей яркой индивидуальностью, присыпав перцем самый базовый лук. Выбирайте удобные и качественные сумки. А ещё такие, которые будут отражать особенности вашего характера и отвечать вашему образу жизни.
Напомним, ранее стилист подлилась лайфхаками, как выглядеть выше и стройнее с помощью одежды.