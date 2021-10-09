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Як правильно підібрати сумку: корисна шпаргалка від стиліста

Автор: Марина Настевич

Сумка завершує жіночий образ. Розставляє акценти. Веде увагу в потрібне русло. Вибудовує геометрію. І навіть висловлює політичну позицію, якщо буде потрібно. Ах, так, ще містить в собі всі жіночі таємниці і іноді навіть ціле життя.

Стиліст Зоя Паніна поділилася в Instagram корисною шпаргалкою, як же правильно підібрати сумку, і показала актуальні і ефектні образи.

Сумка із задоволенням підтримає колірну гамму і стиль або виділиться своєю яскравою індивідуальністю, присипавши перцем найбазовіший лук. Вибирайте зручні і якісні сумки. А ще такі, які будуть відображати особливості вашого характеру і відповідати вашому способу життя.

  • Господарська? Велика і містка сумка врятує ситуацію.
  • Легка на підйом? Крихітна і лаконічна, щоб закинути паспорт і картку.
  • Ділова бізнес-леді? Каркасна сумка-тоут стане кращою подружкою.
  • Любите виділятися? Яскраві геометричні моделі вам в руки.

Як підібрати сумку:

Ілюстративне фото (instagram.com/ya_zoya_)

Нагадаємо, раніше стиліст підлилася лайфхаками, як виглядати вище і стрункіше за допомогою одягу.

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