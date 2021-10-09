Як правильно підібрати сумку: корисна шпаргалка від стиліста

Сумка завершує жіночий образ. Розставляє акценти. Веде увагу в потрібне русло. Вибудовує геометрію. І навіть висловлює політичну позицію, якщо буде потрібно. Ах, так, ще містить в собі всі жіночі таємниці і іноді навіть ціле життя.
Стиліст Зоя Паніна поділилася в Instagram корисною шпаргалкою, як же правильно підібрати сумку, і показала актуальні і ефектні образи.
Сумка із задоволенням підтримає колірну гамму і стиль або виділиться своєю яскравою індивідуальністю, присипавши перцем найбазовіший лук. Вибирайте зручні і якісні сумки. А ще такі, які будуть відображати особливості вашого характеру і відповідати вашому способу життя.
Нагадаємо, раніше стиліст підлилася лайфхаками, як виглядати вище і стрункіше за допомогою одягу.