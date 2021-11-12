Как не замерзнуть в юбке осенью и зимой: полезные фишки от стилиста

Если вы страстная поклонница юбок, то наверняка вас волнует вопрос, как продолжить носить их даже холодной зимой. Желание вполне понятное, ведь именно юбка - концентрат женской энергии. Поэтому, девочки, надеваем, щеголяем, но с применением сезонных фишек по утеплению.

"Школа IQ стиля" поделилась в Instagram советами, как не замерзнуть в юбке в холодное время года.

Как бы красиво не выглядели картинки, где легкая юбка/платье сочетаются со свитером, но по факту такой образ вам точно не добавит румянца по пути на работу в декабре. Как носить юбки осенью и зимой:

⠀ Выбирайте более плотные материалы, например, крутой для холодов вариант - кожа, эко-кожа. А лидеры по теплоте - шерстяные ткани. Думая о длине, будьте реалистками - вместо мини лучше миди. Оно актуально и без ущерба женственности. ⠀ По силуэту контролируйте степень облегания, выбирайте фасоны, при которых между телом и юбкой остаётся воздух. В тесных фасонах всегда холоднее. Ну и "владычица" зимних образов - госпожа многослойность. С ней открывается море возможностей для создания тёплых, но сногсшибательных луков. Сочетание обуви и колготок; сапоги, уходящие под подол юбки; правильная комбинация верхней одежды с внутренними слоями, для долгих прогулок - правильное термобелье. Иллюстративное фото (pexels.com)