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Как не замерзнуть в юбке осенью и зимой: полезные фишки от стилиста

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Пятница 12 ноября 2021 15:34
Как не замерзнуть в юбке осенью и зимой: полезные фишки от стилиста Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Если вы страстная поклонница юбок, то наверняка вас волнует вопрос, как продолжить носить их даже холодной зимой. Желание вполне понятное, ведь именно юбка - концентрат женской энергии. Поэтому, девочки, надеваем, щеголяем, но с применением сезонных фишек по утеплению.

"Школа IQ стиля" поделилась в Instagram советами, как не замерзнуть в юбке в холодное время года.

Как бы красиво не выглядели картинки, где легкая юбка/платье сочетаются со свитером, но по факту такой образ вам точно не добавит румянца по пути на работу в декабре.

Как носить юбки осенью и зимой:

  • Выбирайте более плотные материалы, например, крутой для холодов вариант - кожа, эко-кожа. А лидеры по теплоте - шерстяные ткани.
  • Думая о длине, будьте реалистками - вместо мини лучше миди. Оно актуально и без ущерба женственности.

Как не замерзнуть в юбке осенью и зимой: полезные фишки от стилиста

  • По силуэту контролируйте степень облегания, выбирайте фасоны, при которых между телом и юбкой остаётся воздух. В тесных фасонах всегда холоднее.

Как не замерзнуть в юбке осенью и зимой: полезные фишки от стилиста

  • Ну и "владычица" зимних образов - госпожа многослойность. С ней открывается море возможностей для создания тёплых, но сногсшибательных луков. Сочетание обуви и колготок; сапоги, уходящие под подол юбки; правильная комбинация верхней одежды с внутренними слоями, для долгих прогулок - правильное термобелье.

Как не замерзнуть в юбке осенью и зимой: полезные фишки от стилистаИллюстративное фото (pexels.com)

Ранее модный эксперт поделилась подсказками, как выбрать и стильно носить свитер.

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