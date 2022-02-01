Как придать объем тонким волосам: парикмахер Дуа Липы и Виктории Бекхэм поделился секретами

Забудьте о шампуне и кондиционере с надписью "Для объема"

Вы можете подумать, что все объемные волосы начинаются с шампуня и кондиционера для увеличения объема. Это не так.

Люк Хершесон объясняет, что в том деле важно не переборщить – и меньше означает больше.

"Применение неправильного кондиционера или использование слишком большого количества кондиционера может утяжелить ваши волосы и сделать их еще более тонкими", - говорит он. - Я настоятельно не рекомендую использовать тяжелые маски и кондиционеры для волос".

Парикмахер Виктории Бекхэм плохого не посоветует (фото: Getty Images)

Прическа играет важную роль

Секрет волос, которые выглядят максимально густыми? Хорошая стрижка, конечно.

"Хорошая стрижка - основа любой формы укладки". Без нее все продукты и гаджеты, которые вы можете использовать, будут бесполезны.

Играйте с цветом

Парикмахер может помочь вам добиться большего объема, играя с цветами и отражениями. Действительно, балаяж или колорирование могут помочь добавить объема вашим волосам.

"Как только вы начинаете добавлять волосам контрасты, вы получаете глубину. А она создает иллюзию объема, - объясняет он.

(фото: instagram.com/victoriabeckham)

Подумайте о наращивании

"Проблемы с тонкими или редеющими волосами возле висков, особенно - с возрастом, нередко решаются при помощи пары-тройки наращенных в проблемных местах прядей волос", - говорит специалист.

Разумно уложенные, эти пряди совершенно не заметны и не имею ничего общего с чрезмерным и даже безвкусным наращиванием, когда "всего да побольше".

"Этим приемом пользуются даже звезды на красных дорожках – но вряд ли вы даже подумать могли, что это не настоящие волосы".

(фото: instagram.com/dualipa)

Средний пробор - не всегда лучший вариант

За долю секунды можно перейти от плоских волос к объему XXL. Просто измените пробор – и перекиньте волосы на другую сторону.

"Помните пробор Ким Бейсингер? - говорит Люк Хершесон, - Это то, что нужно! А вот пробор посередине может сделать ваши волосы более тонкими визуально".

Дуа Липа (фото: instagram.com/dualipa)