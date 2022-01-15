С приветом из Украины! Топ самых свежих выходов Мадонны, Майли Сайрус и прочих в одежде от украинских брендов

Мадонна

Новый год вечно молодой Мадонны не обошелся без аксессуара от известного во всем мире украинского дизайнера головных уборов и аксессуаров Руслана Багинского.

На праздничной вечеринке Мэдж веселилась в балакалаве со стразами от Ruslan Baginskiy, стоимостью 19 520 грн.

Скриншот (фото: ruslanbaginskiy.ua)

Это далеко не первая коллаборация певицы и украинского кутюрье. Так, в 2018 году в канун 60-летнего юбилея поп-дива снялась для Vogue Italia в эксклюзивной шляпке от Ruslan Baginskiy. На головном уборе было вышито название ее сингла Beautiful Game.

В 2020 году Мадонна была замечена сразу в трех разных головных уборах от украинца - фуражке baker boy RB, украшенной кристаллами, шерстяной черной кепке с массивной цепью и шляпке из черной соломы.

Майли Сайрус

Новогодняя вечеринка возмутительнцы общественного порядка Майли Сайрус также не обошлась без украинского следа.

Певица и актриса "выгуляла" кепку baker boy cap, украшенную кристаллами из капсульной коллкции Руслана Багинского. Стоимость фуражки как у Майли - 31 450 грн.

Кстати, как и Мадонна, Майли давняя поклонница головнх уборов от Ruslan Baginskiy.

Скриншот (фото: ruslanbaginskiy.ua)

Мэй Маск

Мама изобретателя и миллиардера Илона Маска, бизнесвуман, модель и писательница Мэй Маск новогодние праздники провела в Швейцари.

На фоне заснеженных местных пейзажей женщина запечатлена в аутфите от украинских брендов – белоснежной балаклаве от бренда Bevza и удютном молочном стеганом пуховике IENKI IENKI.

Кстати, в ноябре прошлого года во время визита в Киева фэшн-модель носила вещи только украинских дизайнеров. В течение двухнедельного визита в Украину эй можно было увидеть в аутфитах от Vorozhbyt&Zemskova, The Coat и Nadya Dzyak.

Королева Рания

Приверженкой украинских брендов неожиданно оказалась королева Иордании Рания аль-Абдалла. Для своего первого светского выхода 2022, поездки в Аль-Солт, монаршая особа выбрала молочное шерстяное пальто-рубашку BEVZA стоимостью 780 евро.

Согласно информации на официальном сайте бреда, сейчас его можно приобрести со скидкой за 624 евро.

Скриншот (фото: bevza.com)

Кристин Дэвис

Выход сериала И просто так ознаменовался не только чередой скандалов вокруг исполнителя роли романтичного и успешного мистера Бига Криса Нота, но и появлением на экране одной из главных героинь в белье от украинского бренда.

Кристн Дэвис в роли Шарлотты в одном из эпизодов надела нежно-розовую вискозную пижаму от Daily Sleeper. Производитель тут же успел опубликовать фото сцены в Instagram. Купить такую же можно за 290 долларов в официальном Интернет-магазне бренда.

Скриншот (фото: the-sleeper.com)