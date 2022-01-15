З привітом з України! Топ найсвіжіших виходів Мадонни, Майлі Сайрус та інших в образах від українських брендів

Мадонна

Новий Рік вічно молодої Мадонни не обійшовся без аксесуара від відомого у всьому світі українського дизайнера головних уборів і аксесуарів Руслана Багінського.

На святковій вечірці Медж веселилася в балакалаві зі стразами від Ruslan Baginskiy, вартістю 19 520 грн.

Скріншот (фото: ruslanbaginskiy.ua)

Це далеко не перша колаборація співачки та українського кутюр'є. Так, в 2018 році напередодні 60-річного ювілею поп-діва знялася для Vogue Italia в ексклюзивному капелюшку від Ruslan Baginskiy. На головному уборі було вишито назву її синглу Beautiful Game.

У 2020 році Мадонна була помічена відразу в трьох різних головних уборах від українця - кашкеті baker boy RB, прикрашеної кристалами, вовняній чорній кепці з масивним ланцюгом і капелюшку з чорної соломи.

Майлі Сайрус

Новорічна вечірка обурітельнци громадського порядку Майлі Сайрус також не обійшлася без українського сліду.

Співачка і актриса "вигуляла" кепку baker boy cap, прикрашену кристалами з капсульної коллекції Руслана Багінського. Вартість кашкета як у Майлі - 31 450 грн.

До речі, як і Мадонна, Майлі давня прихильниця головнх уборів від Ruslan Baginskiy.

Скріншот (фото: ruslanbaginskiy.ua)

Мей Маск

Мама винахідника і мільярдера Ілона Маска, бізнесвуман, модель і письменниця Мей Маск новорічні свята провела в Швейцарі.

На тлі засніжених місцевих пейзажів жінка відображена в аутфіті від українських брендів-білосніжній Балаклаві від бренду Bevza і удютном молочному стьобаному пуховику IENKI IENKI.

До речі, в листопаді минулого року під час візиту до Києва фешн-модель носила речі тільки українських дизайнерів. Протягом двотижневого візиту в Україну ей можна було побачити в аутфітах від Vorozhbyt&Zemskova, The Coat і Nadya Dzyak.

Королева Ранія

Прихильницею українських брендів несподівано виявилася королева Йорданії Ранія аль-Абдалла. Для свого першого світського виходу 2022, поїздки в Аль-Солт, монарша особа вибрала молочне вовняне пальто-сорочку BEVZA вартістю 780 Євро.

Згідно з інформацією на офіційному сайті бреда, зараз його можна придбати зі знижкою за 624 Євро.

Скріншот (фото: bevza.com)

Крістін Девіс

Вихід серіалу і просто так ознаменувався не тільки низкою скандалів навколо виконавця ролі романтичного і успішного містера Біга Кріса Нота, але і появою на екрані однієї з головних героїнь в білизні від українського бренду.

Крістн Девіс в ролі Шарлотти в одному з епізодів одягла ніжно-рожеву віскозну піжаму від Daily Sleeper. Виробник тут же встиг опублікувати фото сцени в Instagram. Купити таку ж можна за 290 доларів в офіційному інтернет-магазині бренду.

Скріншот (фото: the-sleeper.com)