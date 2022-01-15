З привітом з України! Топ найсвіжіших виходів Мадонни, Майлі Сайрус та інших в образах від українських брендів

Українські дизайнери впевнено завойовують світ, а заодно і розташування світових слебрітіз, які розглянули потужний потенціал наших брендів і негайно вирішили скористатися своїми відкриттями.
Стилісти зірок із задоволенням підбирають для своїх підопічних луки від українських кутюр'є, а їхні імена за секунду стають відомі всім.
Lite зробив добірку найсвіжіших виходів знаменитостей, які не встояли перед творіннями наших дизайнерів.
Новий Рік вічно молодої Мадонни не обійшовся без аксесуара від відомого у всьому світі українського дизайнера головних уборів і аксесуарів Руслана Багінського.
На святковій вечірці Медж веселилася в балакалаві зі стразами від Ruslan Baginskiy, вартістю 19 520 грн.
Скріншот (фото: ruslanbaginskiy.ua)
Це далеко не перша колаборація співачки та українського кутюр'є. Так, в 2018 році напередодні 60-річного ювілею поп-діва знялася для Vogue Italia в ексклюзивному капелюшку від Ruslan Baginskiy. На головному уборі було вишито назву її синглу Beautiful Game.
У 2020 році Мадонна була помічена відразу в трьох різних головних уборах від українця - кашкеті baker boy RB, прикрашеної кристалами, вовняній чорній кепці з масивним ланцюгом і капелюшку з чорної соломи.
Новорічна вечірка обурітельнци громадського порядку Майлі Сайрус також не обійшлася без українського сліду.
Співачка і актриса "вигуляла" кепку baker boy cap, прикрашену кристалами з капсульної коллекції Руслана Багінського. Вартість кашкета як у Майлі - 31 450 грн.
До речі, як і Мадонна, Майлі давня прихильниця головнх уборів від Ruslan Baginskiy.
Скріншот (фото: ruslanbaginskiy.ua)
Мама винахідника і мільярдера Ілона Маска, бізнесвуман, модель і письменниця Мей Маск новорічні свята провела в Швейцарі.
На тлі засніжених місцевих пейзажів жінка відображена в аутфіті від українських брендів-білосніжній Балаклаві від бренду Bevza і удютном молочному стьобаному пуховику IENKI IENKI.
До речі, в листопаді минулого року під час візиту до Києва фешн-модель носила речі тільки українських дизайнерів. Протягом двотижневого візиту в Україну ей можна було побачити в аутфітах від Vorozhbyt&Zemskova, The Coat і Nadya Dzyak.
Прихильницею українських брендів несподівано виявилася королева Йорданії Ранія аль-Абдалла. Для свого першого світського виходу 2022, поїздки в Аль-Солт, монарша особа вибрала молочне вовняне пальто-сорочку BEVZA вартістю 780 Євро.
Згідно з інформацією на офіційному сайті бреда, зараз його можна придбати зі знижкою за 624 Євро.
Скріншот (фото: bevza.com)
Вихід серіалу і просто так ознаменувався не тільки низкою скандалів навколо виконавця ролі романтичного і успішного містера Біга Кріса Нота, але і появою на екрані однієї з головних героїнь в білизні від українського бренду.
Крістн Девіс в ролі Шарлотти в одному з епізодів одягла ніжно-рожеву віскозну піжаму від Daily Sleeper. Виробник тут же встиг опублікувати фото сцени в Instagram. Купити таку ж можна за 290 доларів в офіційному інтернет-магазині бренду.
Скріншот (фото: the-sleeper.com)
Нагадаємо, що раніше ми показали, як українські та заружежне зірки носять сміливий тренд Braless Blazer .