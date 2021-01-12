Пробуем повторить: Джамала показала, как носить самый трендовый пуховик этой зимы

Украинская певица Джамала обожает проводить время со своими малышами. Например, смотреть вместе мультики.
Певица порекомендовала список своих любимых анимационных фильмов. Для зимнего настроения - то, что нужно!⠀
Теперь певица в своей соцсети показала, как стоит носить одну из самых актуальных моделей пуховика в этом сезоне. Куртку-оверсайз с большими карманами и воротником она дополнила ботинками в цвет. С таким пуховиком можно носить как платья, так и джинсы - они одинаково гармонично сочетаются.
Смотрите также, как Джамала провела время со своими малышами на отдыхе: вся семья отправилась в Египет, купаться, загорать и любоваться морскими жителями.