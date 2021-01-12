Пробуем повторить: Джамала показала, как носить самый трендовый пуховик этой зимы

Украинская певица Джамала обожает проводить время со своими малышами. Например, смотреть вместе мультики.

Певица порекомендовала список своих любимых анимационных фильмов. Для зимнего настроения - то, что нужно!⠀

Теперь певица в своей соцсети показала, как стоит носить одну из самых актуальных моделей пуховика в этом сезоне. Куртку-оверсайз с большими карманами и воротником она дополнила ботинками в цвет. С таким пуховиком можно носить как платья, так и джинсы - они одинаково гармонично сочетаются.

"Дуже хочеться помріяти та зберігати в собі абсолютного оптиміста. Напиши мені скоріше, що ти зробиш, коли відкриються всі-всі кордони? Коли стане непотрібною маска, а ковід перейде просто в стадію звичайної застуди та випадковості? Місто, дія, мрія. Наприклад, Я...

...хочу в якесь сицилійське містечко (бажано у весняний чи літній період)

...хочу, як тільки вийде альбом, поїхати з туром по Україні та світу,

...дуже хочу, щоб всі люди, які постраждали від епідемії чи персонально, чи залишились без роботи, чи збанкрутів їх бізнес і т.д., всі вони встали на ноги!", - написала певица совсем не о моде.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Смотрите также, как Джамала провела время со своими малышами на отдыхе: вся семья отправилась в Египет, купаться, загорать и любоваться морскими жителями.