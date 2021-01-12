Пробуємо повторити: Джамала показала, як носити найтрендовіший пуховик цієї зими

Українська співачка Джамала обожнює проводити час зі своїми малюками. Наприклад, дивитися разом мультики.
Співачка порекомендувала список своїх улюблених анімаційних фільмів. Для зимового настрою - те, що потрібно!⠀
Тепер співачка у своїй соцмережі показала, як варто носити одну з найактуальніших моделей пуховика в цьому сезоні. Куртку-оверсайз з великими кишенями і коміром вона доповнила черевиками в тон. З таким пуховиком можна носити як сукні, так і джинси - вони однаково гармонійно поєднуються.
Дивіться також, як Джамала провела час зі своїми малюками на відпочинку: вся сім'я вирушила до Єгипту, купатися, засмагати і милуватися морськими мешканцями.