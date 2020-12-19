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Пробуем повторить: Светлана Тарабарова показала стильный лук в самом трендовом костюме сезона

Автор: Lite

Светлана Тарабарова - из активный мам, сама все время в труде, то на съемках, то в студии, старшего ребенка уже отдала на тренировки, дочь с мужем не забывает фотографировать и выставлять в соцсети.

А еще Тарабарова меняет наряды, демонстрируя, как стоит одеваться в большом городе, чтобы выглядеть стильно.

Один из нарядов особенно понравился фолловерам в микроблоге певицы - стильно, ярко, в то же время изысканно и совершенно не вызывающе. Тарабарова примеряла костюм-оверсайз, широкие, слегка расклешенные, штанины, пиджак, который, кажется, "великоват", белая блуза, широкий ремень с крупными камнями.

Подобного рода костюм, который продемонстрировала певица, есть у каждого модного фэшн-блогера, так что нелишним будет запомнить, как стоит нарядиться, чтобы все подумали: "Вау, хочу так же".

Светлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova/)

Прическу Светлана тоже сделала в духе Instagram-селебрити, пучок на макушке и стильный платок или шарф, которым она обмотала волосы. Утонченное ожерелье из белых бус и каблуки придали образу женственности. Вуаля, в таком наряде можно и на вечеринку, и на встречу с друзьями - посидеть в ресторане или кафе.

Напомним, Светлана Тарабарова недавно восхитила фанатов чрезвычайно трогательными снимками с мужем и сыном.

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