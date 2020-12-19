Намагаємось повторити: Світлана Тарабарова показала стильний лук в найтрендовішому костюмі сезону

Світлана Тарабарова - із активний мам, сама весь час у праці, то на зйомках, то в студії, старшого сина вже віддала на тренування, доньку з чоловіком не забуває фотографувати і виставляти в соцмережі.

А ще Тарабарова змінює вбрання, демонструючи, як варто одягатися у великому місті, щоб виглядати стильно.

Один з нарядів особливо сподобався фоловерам в мікроблозі співачки - стильно, яскраво, в той же час вишукано і зовсім не зухвало. Тарабарова приміряла костюм-оверсайз, широкі, злегка розкльошені, штани, піджак, який, здається, "завеликий", біла блуза, широкий ремінь з великими каменями.

Подібного роду костюм, який продемонструвала співачка, є у кожного модного фешн-блогера, так що не зайвим буде запам'ятати, як варто вбратися, щоб всі подумали: "Вау, хочу так само".

Світлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova/)

Зачіску Світлана теж зробила в дусі Instagram-селебріті, пучок на маківці і стильна хустка або шарф, яким вона обмотала волосся. Витончене намисто з білих бус і підбори надали образу жіночності. Вуаля, у такому вбранні можна і на вечірку, і на зустріч з друзями, посидіти в ресторані або кафе.

Нагадаємо, Світлана Тарабарова нещодавно вразила фанатів надзвичайно зворушливими знімками з чоловіком і сином.