Как прошел Ukrainian Fashion Week: самые яркие образы сезона осень-зима 2022

С 3 по 6 февраля в Киеве прошел юбилейный, 25-й Ukrainian Fashion Week. Свои коллекции на сезон осень-зима 22-23 продемонстрировали лучшие украинские дизайнеры.

Традиционно они позволяют нам заглянуть в модное будущее, прикинуть, чего не хватает в гардеробе, и без спешки приобрести понравившиеся варианты. Предлагаем самые яркие образы, которые станут вдохновением на этом пути.

Пятидесятый в истории UFW сезон стал ответом на вопрос – что мы будем носить следующей осенью и зимой. Украинские бренды, среди которых DZHUS, VIKTORANISIMOV, Vorozhbyt & Zemskova, GASANOVA и многие другие, представили свое видение будущего холодного сезона, главными "позывными" которого по-прежнему являются устойчивость, разнообразие и инклюзивность.

Судя по коллекциям, представленным на подиумах, в моде царит разнообразие форм, цветов и фактур. Андрогинность соседствует с откровенной женственностью, трикотажные вещи – с шелком, пиджаки с мужского плеча сочетаются с сексуальными топами, а дубленки и бомберы – с классическими костюмами. Любители оверсайза и многослойности также будут довольны – на подиуме было представлено много интересных сочетаний.

Что касается верхней одежды, дизайнеры предлагают обратить внимание на утрированно длинные пуховики и куртки, кейпы, классические пальто и дубленки свободного кроя. Оригинальные детали, аппликации и логотипы приветствуются.

LEM

CHUPRINA

GASANOVA

JULIYA KROS

KRISTINA LAPTSO

VOROZHBYT & ZEMSKOVA

VIKTORANISIMOV

YADVIGA NETYKSHA

IRYNA DIL

Образы с показов (фото: пресс-служба UFW)