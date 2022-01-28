Прошлые обиды забыты: Деми Мур снялась в ролике с Милой Кунис, где "обсудили" Эштона Катчера

У Деми Мур и Милы Кунис много общего. И первое, что приходит на ум – Эштон Катчер, который был мужем обеих звездных красавиц. Это и решили использовать создатели рекламного ролика американского провайдера для SuperBowl.

Как известно, Деми была замужем за актером с 2005-го по 2013-й год. Вскоре после их расставания в 2011-м году у Эштона начался роман с Милой. Влюбленные поженились и сейчас воспитывают двоих детей: сына Димитрия и дочь Уайетт.

По сюжету ролика, Деми и Мила оказываются на встрече выпускников школы. Ведущий собирается вручить приз самому почитаемому выпускнику. Каждая из актрис принимает это на свой счет и заранее устремляется к сцене. В итоге награда достается совсем другой выпускнице – самой обычной женщине.

"Не знала, что мы учились в одной школе", – обращается Деми к Миле. "У нас много общего", – парирует та, намекая на Эштона Катчера.

Забавно, что видео по сути основано на реальных событиях. Мур и Кунис действительно в разные годы учились в одной школе – Fairfax High School в Лос-Анджелесе. Изначально на съемки пригласили Кунис, а та вспомнила про Деми и предложила позвать и ее.

"Во время нашей первой встречи с представителями компании мы обнаружили, что Деми тоже была выпускницей Fairfax High. Я подумала, что это добавит еще немного юмора в рекламный ролик, который уже сам по себе был веселым. Я связалась с ней и была в восторге, когда она согласилась принять участие", – прокомментировала съемки Кунис.

Деми Мур и Эштон Катчер (фото: Getty Images)

Как известно, развод Деми и Эштона был нелегким, в своих мемуарах актриса рассказала об изменах Катчера и потере ребенка от него. Но сейчас Деми, похоже, готова опустить прошлое и иронизировать над ним.