Минулі образи забуті: Демі Мур знялась у ролику з Мілою Куніс, де "обговорили" Ештона Катчера

Демі Мур і Міла Куніс мають багато спільного. І перше, що спадає на думку – Ештон Катчер, який був чоловіком обох зіркових красунь. Це і вирішили використати творці рекламного ролика американського провайдера для SuperBowl.

Як відомо, Демі була одружена з актором з 2005-го по 2013-й рік. Незабаром після їх розставання в 2011-му році у Ештона почався роман з Мілою. Закохані одружилися і зараз виховують двох дітей: сина Димитрія і дочку Уайетт.

За сюжетом ролика, Демі і Міла опиняються на зустрічі випускників школи. Ведучий збирається вручити приз найбльш шанованому випускнику. Кожна з актрис приймає це на свій рахунок і спрямовується до сцени. В результаті нагорода дістається зовсім інший випускниці – звичайнісінькій жінці.

"Не знала, що ми вчилися в одній школі", – звертається Демі до Міли. "У нас багато спільного", – парирує та, натякаючи на Ештона Катчера.

Цікаво, що відео по суті засноване на реальних подіях. Мур і Куніс дійсно в різні роки вчилися в одній школі – Fairfax High School в Лос-Анджелесі. Спочатку на зйомки запросили Куніс, а та згадала про Демі і запропонувала покликати і її.

"Під час нашої першої зустрічі з представниками компанії ми виявили, що Демі теж була випускницею Fairfax High. Я подумала, що це додасть ще трохи гумору в рекламний ролик, який вже сам по собі був веселим. Я зв'язалася з нею і була в захваті, коли вона погодилася взяти участь", – прокоментувала зйомки Куніс.

Демі Мур і Ештон Катчер (фото: Getty Images)

Як відомо, розлучення Демі і Ештона був нелегким, у своїх мемуарах актриса розповіла про зради Катчера і втрату дитини від нього. Але зараз Демі, схоже, готова опустити минуле і іронізувати над ним.