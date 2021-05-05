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Просто и стильно: Хейли Бибер отправилась на прогулку в ультрамодной рубашке и брюках клеш

Автор: Lite

Хейли Бибер - признанная икона стиля, которая всегда найдет чем удивить своих поклонников. Девушка подобрала ультрамодные вещички, которые стоит приобрести этим летом.

Хейли отправилась на деловую встречу в классическом стиле, но и интересными деталями.

Молодая жена Джастина Бибера надела брюки клеш коричневого цвета, а также ультрамодную рубашку, которая уже стала популярной среди многих знаменитостей. Сшитая по примеру классической, но укороченная, она отлично подчеркивает талию. В дополнение к образу Хейли подобрала солнцезащитные очки в белой оправе, а еще - ярко-оранжевую сумку.

Хейли Бибер (фото: скрин instagram.com/harpersbazaarukraine)

Стильный и лаконичный образ уже облетел все модные порталы, вызвав только позитивные отзывы. Что ж, в умении одеться Хейли не откажешь. А вот ее муж недавно нарвался на критику от еще одной иконы стиля - Виктории Бекхэм. Дело в том, что поп-исполнитель прислал британской диве свои кроксы. И она не удержалась, чтобы не сказать свое истинное мнение о подобной обуви.

Также мы писали о новой соблазнительной съемке Хейли для известного бренда YSL.

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