Просто не верю глазам: жена Montik'а раскрыла правду о поездке в Лос-Анджелес с детьми

Мама и дети посетили знаменитый район Беверли-Хиллс и не удержались от фотосесии.

"Гуляя с малышами по Лос-Анджелесу, столько раз ловила себя на том, что просто не верю своим глазам. Им всего 6 и 5 лет, а они уже имеют возможность видеть эти прекрасные места, которые для меня в детстве были лишь телевизионной сказкой! Впитывать в себя эту контрастность реальности от супер роскоши и красоты до огромного количества бездомных, которые лежат на асфальтах центральных улиц", - поделилась наблюдениями жена артиста.

Ирина Монатик показала прогулку с детьми по Лос-Анджелису (фото: instagram.com/monatik_official)

"Я мечтаю о том, чтобы однажды благодаря своим талантам и усердной работе, во благо человечества, они смогли быть своими во всех точках прекрасной планеты Земля. Так же нас Невероятно впечатлил "Музей естественной истории", - рассказала Ирина.

К слову, для прогулки с малышами она выбрала стильный брючный черный костюм с золотыми пуговицами.

"Это так прекрасно", - оставил послание для самых любимых Дмитрий.