Просто не вірю очам: дружина Montik'а розкрила правду про поїздку в Лос-Анджелес з дітьми

Мама і діти відвідали знаменитий район Беверлі-Хіллс і не втрималися від фотосесії.

"Гуляючи з малюками по Лос-Анджелесу, стільки разів ловила себе на тому, що просто не вірю своїм очам. Їм всього 6 і 5 років, а вони вже мають можливість бачити ці прекрасні місця, які для мене в дитинстві були лише телевізійною казкою! Вбирати в себе цю контрастність реальності від супер розкоші і краси до величезної кількості бездомних, які лежать на асфальтах центральних вулиць", - поділилася спостереженнями дружина артиста.

Ірина Монатік показала прогулянку з дітьми по Лос-Анджелісу (фото: instagram.com/monatik_official)

"Я мрію про те, щоб одного разу завдяки своїм талантам і старанній роботі, на благо людства, вони змогли бути своїми у всіх точках прекрасної планети Земля. Так само нас неймовірно вразив "Музей природної історії", - розповіла Ірина.

До слова, для прогулянки з малюками вона вибрала стильний брючний чорний костюм із золотими гудзиками.

"Це так прекрасно", - залишив послання для найулюбленіших Дмитро.