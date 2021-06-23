Простые лайфхаки: стилист показала, какие модели джинсов стройнят любую фигуру
Вы замечали, что иногда даже самые худенькие девушки "набирают" пару кило, просто нарядившись в неудачную модель джинсов?
Стилист Фаила Эспиби в своем Instagram показала свою выборку моделей джинс, которые корректируют объемы, вытягивают силуэт и в целом делают женскую фигуру изящнее и грациознее.
Джинсы из темного денима - не только визуально стройнят их обладательницу, но и выглядят в разы эффектнее классических голубых брюк.
Джинсы с разрезами (в любом месте) - рубят силуэт и довольно ощутимо искажают пропорции.
Сюда я бы также отнесла джинсы с высветлениями - брюки такого плана визуально дают объем той части тела, на которой они располагаются.
Соответственно, если стоит противоположная задача, например, сделать попу чуть объемнее - выбираем джинсы с высветлениями на пятой точке.
Не дайте себя обмануть: стилист показала, какие джинсы уже не в тренде в 2021
Джинсы с вертикальной / диагональной прострочкой / швом позволят вытянуть силуэт / "отстройнить" его.
Трендовые джинсы с акцентными подворотами, как и джинсы максимальной длины, украдут заветные сантиметры.
Если все-таки велико желание выглядеть стильно, но при этом и стройно, отдайте предпочтение джинсам-трубам - они тоже входят в список must have. Не прогадаете.
К вышесказанному можно отнести и джинсы в стиле "пэчворк".
На чаше весов: мода / тренды / стиль или стройная / подтянутая фигура, скорректированная путем подбора правильной одежды.
Сделать талию визуально уже помогут джинсы с хитринкой: со смещенной ширинкой, асимметричным поясом или пуговичным рядом
Не хотим лишнего объема в районе талии - отказываемся от брюк с эластичным поясом или джинс на кулиске.
Джинсы, которые стройнят любую фигуру (фото: instagram.com/faila_spb)
Ну и наконец, еще один лайфхак, как выглядеть стройнее - выбираем джинсы с колорблокингом / лампасами / цветной вставкой.
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