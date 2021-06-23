Простые лайфхаки: стилист показала, какие модели джинсов стройнят любую фигуру

Вы замечали, что иногда даже самые худенькие девушки "набирают" пару кило, просто нарядившись в неудачную модель джинсов?

Стилист Фаила Эспиби в своем Instagram показала свою выборку моделей джинс, которые корректируют объемы, вытягивают силуэт и в целом делают женскую фигуру изящнее и грациознее.

Джинсы из темного денима - не только визуально стройнят их обладательницу, но и выглядят в разы эффектнее классических голубых брюк.

Джинсы с разрезами (в любом месте) - рубят силуэт и довольно ощутимо искажают пропорции.

Сюда я бы также отнесла джинсы с высветлениями - брюки такого плана визуально дают объем той части тела, на которой они располагаются.

Соответственно, если стоит противоположная задача, например, сделать попу чуть объемнее - выбираем джинсы с высветлениями на пятой точке.

Не дайте себя обмануть: стилист показала, какие джинсы уже не в тренде в 2021

Джинсы с вертикальной / диагональной прострочкой / швом позволят вытянуть силуэт / "отстройнить" его.



Трендовые джинсы с акцентными подворотами, как и джинсы максимальной длины, украдут заветные сантиметры.

Если все-таки велико желание выглядеть стильно, но при этом и стройно, отдайте предпочтение джинсам-трубам - они тоже входят в список must have. Не прогадаете.

К вышесказанному можно отнести и джинсы в стиле "пэчворк".

На чаше весов: мода / тренды / стиль или стройная / подтянутая фигура, скорректированная путем подбора правильной одежды.

Сделать талию визуально уже помогут джинсы с хитринкой: со смещенной ширинкой, асимметричным поясом или пуговичным рядом

Не хотим лишнего объема в районе талии - отказываемся от брюк с эластичным поясом или джинс на кулиске.

Джинсы, которые стройнят любую фигуру (фото: instagram.com/faila_spb)

Ну и наконец, еще один лайфхак, как выглядеть стройнее - выбираем джинсы с колорблокингом / лампасами / цветной вставкой.