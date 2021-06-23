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Прості лайфхаки: стиліст показала, які моделі джинсів роблять стрункішою будь-яку фігуру

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Середа 23 червня 2021 19:08
Прості лайфхаки: стиліст показала, які моделі джинсів роблять стрункішою будь-яку фігуру Джинси, які роблять нас худішими, існують (фото :https://www.instagram.com/hannaschonberg)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ви помічали, що іноді навіть худенькі дівчата "набирають" пару кіло, просто вбравшись в невдалу модель джинсів?

Стиліст Файла Эспібі у своєму Instagram показала свою вибірку моделей джинс, які коригують обсяги, витягають силует і в цілому роблять жіночу фігуру витонченішою і граціознішою.

Джинси з темного деніму - не тільки візуально роблять стрункішою їх власницю, але і виглядають в рази ефектніше класичних блакитних брюк.

Прості лайфхаки: стиліст показала, які моделі джинсів роблять стрункішою будь-яку фігуруДжинси з розрізами (в будь-якому місці) досить відчутно спотворюють пропорції.

Прості лайфхаки: стиліст показала, які моделі джинсів роблять стрункішою будь-яку фігуру

Сюди я б також віднесла джинси з висвітленнями - штани такого плану візуально додають обсяг тієї частини тіла, на якій вони розташовуються.

Відповідно, якщо стоїть протилежне завдання, наприклад, зробити попу трохи об'ємнішою - вибираємо джинси з висвітленнями на п'ятій точці.

Не дайте себе обдурити: стиліст показала, які джинси вже не в тренді в 2021

Джинси з вертикальною / діагональною прострочкою / швом дозволять витягнути силует / "відбудувати" його.

Прості лайфхаки: стиліст показала, які моделі джинсів роблять стрункішою будь-яку фігуру
Трендові джинси з акцентними підворіттями, як і джинси максимальної довжини, вкрадуть заповітні сантиметри.

Прості лайфхаки: стиліст показала, які моделі джинсів роблять стрункішою будь-яку фігуруЯкщо все ж маєте велике бажання виглядати стильно, але при цьому і струнко, віддайте перевагу джинсам-трубам - вони теж входять в список must have. Не прогадаєте.

Прості лайфхаки: стиліст показала, які моделі джинсів роблять стрункішою будь-яку фігуру

До вищесказаного можна віднести і джинси в стилі "печворк".

На чаші вагів: мода / тренди / стиль або струнка / підтягнута фігура, скоригована шляхом підбору правильного одягу.

Прості лайфхаки: стиліст показала, які моделі джинсів роблять стрункішою будь-яку фігуруЗробити талію візуально вужчою допоможуть джинси з хитринкою: зі зміщеною ширінкой, асиметричним поясом або гудзиковим поруч.

Не хочемо зайвого обсягу в районі талії - відмовляємося від брюк з еластичним поясом або джинс на кулісці.

Прості лайфхаки: стиліст показала, які моделі джинсів роблять стрункішою будь-яку фігуру

Джинси, які роблять стрункішою будь-яку фігуру (фото: instagram.com/faila_spb)

Ну і нарешті, ще один лайфхак, як виглядати стрункішою - вибираємо джинси з колорблокінгом / лампасами / кольоровий вставкою.

Раніше стиліст показала, з чим поєднувати зелений колір влітку.

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