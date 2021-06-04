В прозрачном платье на голое тело: Рианна блистает в жаркой фотосессии для глянца

Рианна на обложке предстала в полупрозрачном черном платье Valentino из тончайшего шифона, которое оголило роскошное тело певицы. Дополнили наряд нижнее белье от собственной марки Рианны Savage x Fenty, а также босоножки на шпильках. В жаркой съемке были другие соблазнительные образы. К примеру, красное полупрозрачное боди с розами.

Но есть здесь и аутфиты, продуманные до мелочей. К примеру, Рианна решила создать многослойный лук на основе трендовых вещей, который пригодится в будущем холодном сезоне. Джинсы с низкой посадкой, украшенные нашитым контрастным верхом, топ с размытым принтом и верхняя одежда - симбиоз пальто, пуховика и плаща. Выглядит необычно и, как всегда, стильно.

"В последние годы мы пытались делать наши обложки по-разному: были и фотографии, и иллюстрации, было и полное отсутствие изображений. Но мы никогда не приглашали человека сделать все самостоятельно: позировать, фотографировать и выбирать одежду. И для этого не могло быть лучшего главного героя, чем Рианна, которая появлялась на стольких обложках, но никогда не было так, как в этот раз. Она сама решала и предпочла изобразить себя так: без фильтров, без какого-либо посредничества", - рассказала о концепции выпуска поклонникам главный редактор глянца Эмануэль Фарнети.