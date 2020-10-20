В прозрачном платье и ковбойской шляпе: 62-летняя Шэрон Стоун показала стройное тело в съемке для глянца

Шэрон Стоун продолжает покорять сеть роскошными фото и своей не менее роскошной внешностью. 62-летняя актриса периодически снимается для лучших мировых изданий, доказывая, что в ее возрасте тоже можно выглядеть молодой и стильной. В этот раз исполнительница главной роли в "Основном инстинкте" украсила новую обложку Vogue Greece.



Актриса в ковбойском образе (фото: instagram.com/sharonstone)

На обложке она предстала в образах в духе Дикого Запада. На первой из них актриса примерила широкополую шляпу, а также прозрачное платье-сетку, под которым было видно черное белье. Примечательно, что Шэрон предстала с новой прической – она позирует с черным каре. На заднем фоне видно ковбоев и лошадей, а сама актриса сидит на стуле, закинув ногу на ногу.



Шэрон показала новую съемку (фото: instagram.com/sharonstone)

На второй обложке звезда надела широкую накидку, расшитую крупными разноцветными цветами. В этот раз Шэрон вновь перевоплотилась в блондинку. Представители глянца сделали развернутую подпись, заманивая поклонников к прочтению интервью: "Шэрон Стоун перевоплощается в героиню вестерна специально для ноябрьского номера Vogue Greece, посвященного кино. Независимо от обстоятельств, кино всегда вызовет самые сильные эмоции и будет сопровождать нас. То же самое и со Стоун, женщина, которая осмеливается изменить свой образ и выразить себя так, как ей заблагорассудится, на экране и в жизни. Она подробно рассказала @dimmelo_ о проблемах, с которыми она столкнулась как женщина в индустрии развлечений, возрастном расизме, ее отношениях с сексом и материнством, а также о популярном сериале Netflix "Ratched", в котором она играет главную роль…".

Сама Шэрон также выложила одну из обложек, поблагодарив всех причастных к созданию этого проекта. Поклонники отметили, что выглядит Стоун просто отлично.

Напомним, ранее Шэрон Стоун рассказала, от чего следует отказаться после сорока, чтобы продлить молодость на долгие годы.