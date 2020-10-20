У прозорій сукні і ковбойському капелюсі: 62-річна Шерон Стоун показала струнке тіло у зйомці для глянцю

Шерон Стоун продовжує підкорювати мережу розкішними фото і своєю не менш розкішною зовнішністю. 62-річна актриса періодично знімається для кращих світових видань, доводячи, що в її віці можна виглядати молодою і стильною. Цього разу виконавиця головної ролі в "Основному інстинкті" прикрасила нову обкладинку Vogue Greece.



Актриса в ковбойському образі (фото: instagram.com/sharonstone)

На обкладинці вона постала в образах в дусі Дикого Заходу. На першій з них актриса приміряла крислатого капелюха, а також прозоре плаття-сітку, під яким було видно чорну білизну. Примітно, що Шерон з'явилася з новою зачіскою – вона позує з чорним каре. На задньому фоні видно ковбоїв і коней, а сама актриса сидить на стільці, закинувши ногу на ногу.



Шерон показала нову зйомку (фото: instagram.com/sharonstone)

На другий обкладинці зірка одягла широку накидку, розшиту великими різнокольоровими квітами. Цього разу Шерон знову перевтілилася в блондинку. Представники глянцю зробили розгорнутий підпис, заманюючи шанувальників до прочитання інтерв'ю: "Шерон Стоун перевтілюється в героїню вестерну спеціально для листопадового номера Vogue Greece, присвяченого кіно. Незалежно від обставин, кіно завжди викликає найсильніші емоції та буде супроводжувати нас. Те ж саме і з Стоун, жінка, яка наважується змінити свій образ і виразити себе так, як їй заманеться, на екрані і в житті. Вона докладно розповіла @dimmelo_ про проблеми, з якими труднощами вона зіткнулася як жінка в індустрії розваг, віковому расизмі, її стосунки з сексом і материнством, а також про популярний серіал Netflix "Ratched", в якому вона грає головну роль...".

Сама Шерон також виклала одну з обкладинок, подякувавши всім причетним до створення цього проекту. Шанувальники відзначили, що виглядає Стоун просто відмінно.

Нагадаємо, раніше Шерон Стоун розповіла, від чого слід відмовитися після сорока, щоб продовжити молодість на довгі роки.