В куртке на голое тело: Эшли Грэм взорвала сеть аппетитным телом в смелом наряде

Эшли Грэм показала своим подписчикам новое фото, призванное доказать: все женщины прекрасны, независимо от комплекции. Звезда, известная пышными формами, в который раз полностью оголилась. А сверху надела пуховик золотисто-оранжевого цвета из блестящей ткани. Она позирует, сидя на стуле в своем доме, закинув ногу на ногу. Выглядит она дерзко и соблазнительно. Впрочем, как всегда.



Модель на новом фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

Поскольку фото было опубликовано в сториз, фанаты не смогли его прокомментировать. Зато они по полной оторвались под снимком, где Эшли предстала в шубке из искусственного материала, надетой сверху на черное мини-платье. Ее аппетитное тело в который раз просто взорвало сеть. "Как же ты красива", "Богиня", "Это тело", "Черт, ты прекрасна", "Я твой фанат", "Ты вдохновение", - такие комплименты никогда не жалеют подписчики для своей любимой звезды.



Эшли как всегда прекрасна (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, ранее мы писали, что Грэм примерила оригинальный образ, основу которого составило пальто с принтом леопарда. Наряд сделал ее максимально соблазнительной и горячей. А также мотивировал фанатов обновить свой гардероб.