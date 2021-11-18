Пушистый тренд: как выбрать эко-шубку и стильно вписать ее в гардероб

Яркие оттенки начинают пробиваться сквозь натуральную палитру. Обратите внимание на шубы желтого, синего, красного, зеленого цветов. Они отлично впишутся в стиль спорт-шик или разбавят smart casual.

Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Бомберы — это актуальная верхняя одежда сезона осень-зима. Шуба "бомбер" — это изделие, которое соединяет в себе сразу два тренда. Стилизуйте такую вещь с расслабленными образами.

Например: прямые брюки, кроссовки, объемный свитер и кепка. Если хотите более дерзкого образа, тогда с высокими, грубыми ботинками, мини-юбкой, рубашкой и панамкой.

Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Шуба Teddy Bear — это классика среди всех шуб. Подойдет для девушек которые предпочитают спокойные, классические варианты. Она настолько универсальная, что сочетается со всем. Вы можете смело заменить пальто такой шубой.

Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Шуба с принтом, причем он может быть совершенно разным: леопардовым, шашка, цветочным, зебра и т.д. Обратите внимание на принт шашка, он сейчас популярный и используется во многих изделиях.

С чем сочетать? Тут все зависит от вашей фантазии и смелости, либо с чем-то повседневным, либо с акцентным, как например, это сделала девушка в леопардовой шубе.

Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

Шуба не является каким-то сложным предметом одежды. К ней нужно относится также как и к другим верхним изделиям. Поэтому головной убор может быть любым. Отличные варианты: кожаные и вязаные косынки, капор, меховые и текстильные панамки, шерстяные кепки и классические шапки.