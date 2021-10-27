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На разную погоду: стилист показала 7 ярких формул нарядов на позднюю осень

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Среда 27 октября 2021 18:03
На разную погоду: стилист показала 7 ярких формул нарядов на позднюю осень Как стильно одеться осенью 2021 (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Поздняя осень - еще не повод сидеть дома в пледе! На любую погоду есть стильные и уместные аутфиты, которые порадуют и вас самих, и окружающих!

Стилист Файила Кадырова в своем Instagram собрала подборку формул нарядов на разные погодные условия и климатические пояса.

На разную погоду: стилист показала 7 ярких формул нарядов на позднюю осеньСвитер тоже может быть стильным (фото: instagram.com/hoskelsa)

Как одеться стильно осенью: топ-7 формул на каждый день

  • Первый слой + кожаные брюки + дубленка-авиатор + обувь по сезону - очень теплый городской образ

На разную погоду: стилист показала 7 ярких формул нарядов на позднюю осень

  • Первый слой + брюки классического кроя + тренч + свитер, накинутый на плечи - аутфит для мягкого климата

На разную погоду: стилист показала 7 ярких формул нарядов на позднюю осень

  • Худи + леггинсы + пальто + кроссовки (можно заменить на челси)

На разную погоду: стилист показала 7 ярких формул нарядов на позднюю осень

  • Первый слой + укороченные джинсы + грубые ботинки + пальто с принтом "гусиная лапка" - эффектный и стильный выход

На разную погоду: стилист показала 7 ярких формул нарядов на позднюю осень

  • Первый слой + скинни / леггинсы + пальто + берет - французский шик

На разную погоду: стилист показала 7 ярких формул нарядов на позднюю осень

  • Трикотажное платье + сапоги (трубы, гармошка, жокейские) + пальто - изящная женственная формула

На разную погоду: стилист показала 7 ярких формул нарядов на позднюю осень

  • Первый слой + леггинсы из эко-кожи + шубка чебурашка / тедди + ботинки на высокой шнуровке - образ для продолжительных осенне-зимних прогулок

На разную погоду: стилист показала 7 ярких формул нарядов на позднюю осеньКак стильно одеться этой осенью - топ идей (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист показала, как выглядеть дорого, не потратив все деньги.

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