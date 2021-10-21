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На ивент: стилист рассказала, как выглядеть презентабельно, не потратив все деньги

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Четверг 21 октября 2021 19:08
На ивент: стилист рассказала, как выглядеть презентабельно, не потратив все деньги Черное платье - идеально для мероприятия (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Наверное, нет ни одной девушки, которая не хотела бы выглядеть статусно и стильно, при этом укладываясь в рамки своего бюджета.

Стилист Ольга Стильно-доступно в своем Instagram рассказала, какие моменты влияют на восприятие вас окружающими.

На ивент: стилист рассказала, как выглядеть презентабельно, не потратив все деньгиЕсли броский аксессуар, то один и, желательно, дорогой (фото: instagram.com/hoskelsa)

Как выглядеть дорого: советы стилиста⠀

  • Продуманность и структура образа. Составляйте сразу комплекты. Когда покупаете новую вещь, подумайте, на сколько она впишется в ваш гардероб и стиль. И когда собираете образ, компонуйте комплекты разу, подумайте, что с чем будете сочетать.
  • Опрятность. Очень важный пункт, ведь когда у вас растянутые вещи, катышки на одежде, давно отросший маникюр, не чищенная обувь или грязные волосы, то даже трендовый комплект это не исправит. Ведь даже ваше самоощущение меняется, когда у вас свежий вид, хорошая укладка, аккуратный маникюр и т.д.
  • Эффект искусственности. Естественность всегда смотрится более удачно и красиво. Когда синий перманент на бровях, из-под своих волос торчит половина наращенных, а ресницы обязательно на самый максимум с 5D-эффектом - это смотрится совсем не стильно и свежо.

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На ивент: стилист рассказала, как выглядеть презентабельно, не потратив все деньги

Необычный макияж лучше оставить для вечеринки с друзьями (фото: instagram.com/hoskelsa)

  • Маникюр. Конечно, здесь также есть актуальные и не очень дизайны. Базовые лаконичные однотонные покрытия и естественные ухоженные ногти без покрытия актуальны всегда. Сложные рисунки и стразы - не актуальны.
  • Актуальность кроя. Совсем не обязательно выбирать супертрендовые модели. Важно понимать, что есть базовые фасоны, которые не теряют актуальности.
  • Окрашивания и прически. Не стоит выбирать лакированные локоны, которые так и висят, как пружинки, и были из разряда "праздничной укладки", а также многоярусные сложные варианты, собранные, как башенка, вверх.

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На ивент: стилист рассказала, как выглядеть презентабельно, не потратив все деньги

Из обуви стоит отдать предпочтение классике (фото: instagram.com/hoskelsa)

  • Цвета. Более приглушенные, натуральные и глубокие цвета всегда смотрятся красиво и "дороже". Яркие цвета могут быть, но с ними сложнее всего добиться эффекта презентабельного образа.
  • Аксессуары. Не стоит надевать все лучшее и сразу. Микс украшений возможен.⠀

Раньше стилист рассказала, как выбрать верхнюю одежду не на один сезон.

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