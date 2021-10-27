ru ua
Ср, 27 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

На різну погоду: стиліст показала 7 яскравих формул нарядів на пізню осінь

Новость на русском →
Середа 27 жовтня 2021 18:03
На різну погоду: стиліст показала 7 яскравих формул нарядів на пізню осінь Як стильно одягнутися восени 2021 (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Пізня осінь - ще не привід сидіти вдома в пледі! На будь-яку погоду є стильні і доречні аутфіти, які порадують і вас самих, і оточуючих!

Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram зібрала добірку формул нарядів на різні погодні умови і кліматичні пояси.

На різну погоду: стиліст показала 7 яскравих формул нарядів на пізню осіньСветр теж може бути стильним (фото: instagram.com/hoskelsa)

Як одягнутися стильно восени: топ-7 формул на кожен день

  • Перший шар + шкіряні штани + дублянка-авіатор + взуття по сезону - дуже теплий міський образ

На різну погоду: стиліст показала 7 яскравих формул нарядів на пізню осінь

  • Перший шар + штани класичного крою + тренч + светр, накинутий на плечі - аутфіт для м'якого клімату

На різну погоду: стиліст показала 7 яскравих формул нарядів на пізню осінь

  • Худі + легінси + пальто + кросівки (можна замінити на челсі)

На різну погоду: стиліст показала 7 яскравих формул нарядів на пізню осінь

  • Перший шар + укорочені джинси + грубі черевики + пальто з принтом "гусяча лапка" - ефектний і стильний вихід

На різну погоду: стиліст показала 7 яскравих формул нарядів на пізню осінь

  • Перший шар + скінні / легінси + пальто + берет - французький шик

На різну погоду: стиліст показала 7 яскравих формул нарядів на пізню осінь

  • Трикотажне плаття + чоботи (труби, гармошка, жокейські) + пальто - витончена жіночна формула

На різну погоду: стиліст показала 7 яскравих формул нарядів на пізню осінь

  • Перший шар + легінси з еко-шкіри + шубка чебурашка / тедді + черевики на високій шнурівці - образ для тривалих осінньо-зимових прогулянок

На різну погоду: стиліст показала 7 яскравих формул нарядів на пізню осіньЯк стильно одягнутися цієї осені - топ ідей (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст показала, як виглядати дорого, не витративши всі гроші.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Зеленський відповів на петицію Кондратюка про заборону російських зірок в Україні
Зеленський відповів на петицію Кондратюка про заборону російських зірок в Україні