На різну погоду: стиліст показала 7 яскравих формул нарядів на пізню осінь
Як стильно одягнутися восени 2021 (фото: instagram.com/hoskelsa)
Пізня осінь - ще не привід сидіти вдома в пледі! На будь-яку погоду є стильні і доречні аутфіти, які порадують і вас самих, і оточуючих!
Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram зібрала добірку формул нарядів на різні погодні умови і кліматичні пояси.
Светр теж може бути стильним (фото: instagram.com/hoskelsa)
Як одягнутися стильно восени: топ-7 формул на кожен день
- Перший шар + шкіряні штани + дублянка-авіатор + взуття по сезону - дуже теплий міський образ
- Перший шар + штани класичного крою + тренч + светр, накинутий на плечі - аутфіт для м'якого клімату
- Худі + легінси + пальто + кросівки (можна замінити на челсі)
- Перший шар + укорочені джинси + грубі черевики + пальто з принтом "гусяча лапка" - ефектний і стильний вихід
- Перший шар + скінні / легінси + пальто + берет - французький шик
- Трикотажне плаття + чоботи (труби, гармошка, жокейські) + пальто - витончена жіночна формула
- Перший шар + легінси з еко-шкіри + шубка чебурашка / тедді + черевики на високій шнурівці - образ для тривалих осінньо-зимових прогулянок
Як стильно одягнутися цієї осені - топ ідей (фото: instagram.com/faila_spb)
Раніше стиліст показала, як виглядати дорого, не витративши всі гроші.