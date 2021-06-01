З ременем і принтом: стиліст розповіла, як правильно носити сукні влітку 2021
Яке плаття вибрати на літо (фото: instagram.com/leoniehanne)
Літо - пора сарафанів, спідниць і суконь! Але і є певні правила: якщо ви любите сукні-сорочки, краще носити їх з шкіряними ременями, а якщо ви вже придбали плаття в білизняному стилі, тут краще взагалі обійтися без аксесуарів.
Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Зоя Паніна.
Як носити сукні влітку 2021 правильно:
- Тектильный ремінь замініть шкіряним. Рукава закотіть і додайте ще один шар тканини.
- Вибирайте квіточки для сукні правильно: щоб принт не перетворився на "бабин".
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- Мереживо - в тренді, але зверніть увагу на крій.
- Не забудьте про аксесуари, вони - невід'ємна частина всього літнього образу.
Яке плаття вибрати на літо 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)