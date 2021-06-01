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З ременем і принтом: стиліст розповіла, як правильно носити сукні влітку 2021

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Вівторок 01 червня 2021 09:07
З ременем і принтом: стиліст розповіла, як правильно носити сукні влітку 2021 Яке плаття вибрати на літо (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Літо - пора сарафанів, спідниць і суконь! Але і є певні правила: якщо ви любите сукні-сорочки, краще носити їх з шкіряними ременями, а якщо ви вже придбали плаття в білизняному стилі, тут краще взагалі обійтися без аксесуарів.

Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Зоя Паніна.

Як носити сукні влітку 2021 правильно:

  • Тектильный ремінь замініть шкіряним. Рукава закотіть і додайте ще один шар тканини.

З ременем і принтом: стиліст розповіла, як правильно носити сукні влітку 2021

  • Вибирайте квіточки для сукні правильно: щоб принт не перетворився на "бабин".

Шкіряна і гіпероб'емна: стиліст показала, які моделі сорочок купувати на літо 2021З ременем і принтом: стиліст розповіла, як правильно носити сукні влітку 2021

  • Мереживо - в тренді, але зверніть увагу на крій.

З ременем і принтом: стиліст розповіла, як правильно носити сукні влітку 2021

  • Не забудьте про аксесуари, вони - невід'ємна частина всього літнього образу.

З ременем і принтом: стиліст розповіла, як правильно носити сукні влітку 2021

Яке плаття вибрати на літо 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Нагадаємо, стиліст розповіла, які джинси більше не в тренді в 2021 році.

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