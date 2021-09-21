Яркие цвета, огромный размер: стилист показала, как носить шарф этой осенью
Осень - самое время доставать любимые шарфы (фото: instagram.com/leoniehanne)
Столбик термометра ползет вниз, пора кутаться в шарфы. Как сделать это стильно?
Стилист Яна Платонова в своем Instagram показала целую подборку ярких идей, на которые смело можно ориентироваться при составлении своего лука.
Шарф на осень 2021: примеры самых ярких луков
- Яркие шарфы в сочетании с серой и черной одеждой призваны "зажечь" эту осень.
- Однотонные варианты: черные, серые, бежевые шарфы - классика, которая уместна всегда, с любым нарядом, и тепло, и стильно.
- Не проходите в шопинг-моле мимо огромного серого палантина, а также обратите внимание на шарфы среднего размера неброских цветов, такие всегда в тренде.
Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень
- Огромные палантины, платки, шарфы разных цветов, как и прежде, носят поверх одежды - этот тренд никуда не делся, а только усилился с холодами.
Какой шарф выбрать на осень и зиму? (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)
Раньше стилист показала, как правильно носить тренч этой осенью, спортивная расслабленность - в тренде.