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Яркие цвета, огромный размер: стилист показала, как носить шарф этой осенью

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Вторник 21 сентября 2021 20:03
Яркие цвета, огромный размер: стилист показала, как носить шарф этой осенью Осень - самое время доставать любимые шарфы (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Столбик термометра ползет вниз, пора кутаться в шарфы. Как сделать это стильно?

Стилист Яна Платонова в своем Instagram показала целую подборку ярких идей, на которые смело можно ориентироваться при составлении своего лука.

Шарф на осень 2021: примеры самых ярких луков

  • Яркие шарфы в сочетании с серой и черной одеждой призваны "зажечь" эту осень.

Яркие цвета, огромный размер: стилист показала, как носить шарф этой осенью

Яркие цвета, огромный размер: стилист показала, как носить шарф этой осенью

  • Однотонные варианты: черные, серые, бежевые шарфы - классика, которая уместна всегда, с любым нарядом, и тепло, и стильно.

Яркие цвета, огромный размер: стилист показала, как носить шарф этой осенью

  • Не проходите в шопинг-моле мимо огромного серого палантина, а также обратите внимание на шарфы среднего размера неброских цветов, такие всегда в тренде.

Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень

Яркие цвета, огромный размер: стилист показала, как носить шарф этой осенью

Яркие цвета, огромный размер: стилист показала, как носить шарф этой осенью

  • Огромные палантины, платки, шарфы разных цветов, как и прежде, носят поверх одежды - этот тренд никуда не делся, а только усилился с холодами.

Яркие цвета, огромный размер: стилист показала, как носить шарф этой осенью

Какой шарф выбрать на осень и зиму? (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)

Раньше стилист показала, как правильно носить тренч этой осенью, спортивная расслабленность - в тренде.

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