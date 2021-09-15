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Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень

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Среда 15 сентября 2021 20:07
Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень Зеленый и черный - стильное цветовое сочетание (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Осень переодевает нас из ярких и нюдовых оттенков в серые и черные. Все реже на улице можно встретить красочные образы. Боясь запачкать обувь и одежду в первых сентябрьских лужах, мы уже не носим светлые total-луки. Предпочитаем что-то практичное, немаркое и универсальное.

Стилист Зоя Панина в своем Instagram показала подборку лучших сочетаний цветов на осень.

Этой осенью в тренде оранжевый, коричневый и зеленый со всеми их оттенками, молочный и немного черного.

Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осеньОранжевый сочетается с разными оттенками: ярко и жизнерадостно! (фото: pexels.com)

Незаправленные водолазки и пальто до колена: стилист назвала главные ошибки в осенних образах

Цветовые сочетания на осень: топ образов

  • Зеленый и черный

Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень

  • Синий и коричневый

Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень

Возвращение скинни и легинсов: стилист показала самые модные джинсы осень-зима 2021-22

Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень

  • Оттенки серого, желтый и серый

Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень

  • Серый и бургунди

Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень

От зебры до экзотических цветов: стилист показала, какой принт для одежды выбрать на осень

  • Оранжевый и цвет морской волны

Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень

  • Оранжевый и коричневый

Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень

  • Пудровый розовый и молочные оттенки

Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень

Как правильно сочетать цвета осенью 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раньше стилист показала, как одеться в школу, чтобы стильно, ярко и нескучно!

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