Оранжевый, коричневый и зеленый: стилист назвала топ цветовых сочетаний на осень
Осень переодевает нас из ярких и нюдовых оттенков в серые и черные. Все реже на улице можно встретить красочные образы. Боясь запачкать обувь и одежду в первых сентябрьских лужах, мы уже не носим светлые total-луки. Предпочитаем что-то практичное, немаркое и универсальное.
Стилист Зоя Панина в своем Instagram показала подборку лучших сочетаний цветов на осень.
Этой осенью в тренде оранжевый, коричневый и зеленый со всеми их оттенками, молочный и немного черного.
Оранжевый сочетается с разными оттенками: ярко и жизнерадостно! (фото: pexels.com)
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Цветовые сочетания на осень: топ образов
- Зеленый и черный
- Синий и коричневый
Возвращение скинни и легинсов: стилист показала самые модные джинсы осень-зима 2021-22
- Оттенки серого, желтый и серый
- Серый и бургунди
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- Оранжевый и цвет морской волны
- Оранжевый и коричневый
- Пудровый розовый и молочные оттенки
Как правильно сочетать цвета осенью 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Раньше стилист показала, как одеться в школу, чтобы стильно, ярко и нескучно!