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Как сделать осенний образ более стильным: действенные хитрости от стилиста

Новина українською → Вторник 27 октября 2020 18:56
Как сделать осенний образ более стильным: действенные хитрости от стилиста Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Стилист дала рекомедации модницам

Как можно сделать осенний многослойный образ более интересным? Стоит воспользоваться подсказками стилист Полины Рыжовой в Instagram и попробовать поэкспериментировать со своим луком для холодного времени года. У вас все получиться!

У каждой девушки свои особенности фигуры, но есть маленькие детали, которые помогут сделать любой образ интересным и визуально выглядеть выше или стройнее! Вот некоторые из советов:

  • длинные объемные рукава закрывают изящные женские запястья, покажите их + можно добавить аксессуары.
  • заправленный/чуть подогнутый верх визуально сделает правильные пропорции, и как результат - ноги кажутся длиннее, фигура - стройнее.

Как сделать осенний образ более стильным: действенные хитрости от стилиста

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • для тех, кто не любит заправленный верх - добавляйте второй слой, не застегивая его (рубашка, кардиган, жакет). Так создается вертикаль и стильная многослойность. Это поможет скорректировать и зону живота, и большую грудь (лучше рубашки без карманов).
  • обувь лучше использовать в тон низа (брюк/юбки) - это не будет создавать цветовой контраст и тем самым "урезать" рост! Можно иметь две пары бежевые (в тон кожи) для цветных и светлых вещей, и черные - для черных.

Как сделать осенний образ более стильным: действенные хитрости от стилиста

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также сделать образ интереснее и эффектнее помогут маленькие хитрости: добавьте пояс и очертить талию, замените обувь на более удобную, но не менее стильную, отказавшись от каблука.

Напомним, что ранее стилист Анна Пономаренко научила маскировать лишний вес с помощью гардероба.

К слову, дизайнер Андре Тан рассказал об удобных и практичных трендах холодного сезона.

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