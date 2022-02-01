Яркий маникюр для мужчин в тренде: какой цвет ногтей выбирают знаменитости

Даже несмотря на длинный список известных мужчин, которые сделали это своей визитной карточкой, цветные ногти у "сильного пола" по-прежнему вызывают вопросы о сексуальности и мужественности.

"Во главе с поколением Z люди отходят от традиционных гендерных норм в моде, уходе за собой и красоте. Рынок просто обязан последовать их примеру", - говорит Брок МакГофф, редактор-основатель The Modest Man.

Но в последние годы разговоры о гендерном самовыражении расширились - и потребители ищут более андрогинные товары для красоты и моды.

Рисунки на ногтях (фото: instagram.com/crete__co)

"Существует больше гендерно-неконформных влиятельных лиц в сфере моды, мужской косметики и брендов одежды без гендера, чем когда-либо прежде - и это не изменится в ближайшее время".

Сегодня знаменитости выбирают такой цвет ногтей, какой им по душе - и многие из них даже выпустили свои собственные лаки: Гарри Стайлза и Machine Gun Kelly уже вряд ли представишь без яркого маникюра.

Но нестоит забывать и о "первопроходцах": Мик Джаггер и Принс демонстрировали этот тренд еще много лет назад, просто тогда у них не было TikTok, чтобы сделать тенденцию "вирусной".

От черного до белого (фото: instagram.com/undn_laqr)

Что касается того, смогут ли эти знаменитые мужские бьюти-бренды сохранить свой успех, МакГофф считает, что да, но только в том случае, если они выйдут за рамки лака для ногтей, выпустив продукты по уходу за кожей и ароматы в сочетании со своими линиями лаков.

Так что ожидайте, что в 2022 году больше знаменитостей-мужчин начнут строить свои империи красоты, и в целом больше брендов начнут сосредотачиваться на гендерно-нейтральных и ориентированных на мужчин косметических продуктах.

Цветной маникюр (фото: instagram.com/crete__co)

Гарри Стайлз (фото: instagram.com/pleasing)

"Мы увидим появление сотен новых брендов, и мы увидим, как всемирно известные косметические гиганты изо всех сил попытаются запустить свои собственные продукты и / или скупить эти новые компании, которые выпустили свои лаки", - добавляет МакГофф.

Также не удивляйтесь, если в вашем местном супермаркете откроется небольшой отдел, посвященный мужской красоте и косметике, где будут представлены бренды многих из знаменитостей, которые сделали мужской маникюр абсолютно нормальным явлением.