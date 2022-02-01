Яркий маникюр для мужчин в тренде: какой цвет ногтей выбирают знаменитости
Посещение маникюрного салона или просто покрытия цветным лаком долгое время считалось исключительно женским занятием.
Даже несмотря на длинный список известных мужчин, которые сделали это своей визитной карточкой, цветные ногти у "сильного пола" по-прежнему вызывают вопросы о сексуальности и мужественности.
Но в последние годы разговоры о гендерном самовыражении расширились - и потребители ищут более андрогинные товары для красоты и моды.
"Во главе с поколением Z люди отходят от традиционных гендерных норм в моде, уходе за собой и красоте. Рынок просто обязан последовать их примеру", - говорит Брок МакГофф, редактор-основатель The Modest Man.
Тенденция будет только усиливаться с годами, пишут insidehook.com.
Рисунки на ногтях (фото: instagram.com/crete__co)
"Существует больше гендерно-неконформных влиятельных лиц в сфере моды, мужской косметики и брендов одежды без гендера, чем когда-либо прежде - и это не изменится в ближайшее время".
Сегодня знаменитости выбирают такой цвет ногтей, какой им по душе - и многие из них даже выпустили свои собственные лаки: Гарри Стайлза и Machine Gun Kelly уже вряд ли представишь без яркого маникюра.
Но нестоит забывать и о "первопроходцах": Мик Джаггер и Принс демонстрировали этот тренд еще много лет назад, просто тогда у них не было TikTok, чтобы сделать тенденцию "вирусной".
От черного до белого (фото: instagram.com/undn_laqr)
Что касается того, смогут ли эти знаменитые мужские бьюти-бренды сохранить свой успех, МакГофф считает, что да, но только в том случае, если они выйдут за рамки лака для ногтей, выпустив продукты по уходу за кожей и ароматы в сочетании со своими линиями лаков.
Так что ожидайте, что в 2022 году больше знаменитостей-мужчин начнут строить свои империи красоты, и в целом больше брендов начнут сосредотачиваться на гендерно-нейтральных и ориентированных на мужчин косметических продуктах.
Цветной маникюр (фото: instagram.com/crete__co)
Гарри Стайлз (фото: instagram.com/pleasing)
"Мы увидим появление сотен новых брендов, и мы увидим, как всемирно известные косметические гиганты изо всех сил попытаются запустить свои собственные продукты и / или скупить эти новые компании, которые выпустили свои лаки", - добавляет МакГофф.
Также не удивляйтесь, если в вашем местном супермаркете откроется небольшой отдел, посвященный мужской красоте и косметике, где будут представлены бренды многих из знаменитостей, которые сделали мужской маникюр абсолютно нормальным явлением.
Раньше знаменитост продемонстрировали, как правильно носить мешковатые вещи, это тренд.