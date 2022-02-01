Яскравий манікюр для чоловіків в тренді: який колір нігтів обирають знаменитості

Навіть незважаючи на довгий список відомих чоловіків, які зробили це своєю візитною карткою, кольорові нігті у "сильної статі" як і раніше викликають питання про сексуальність і мужність.

"На чолі з поколінням Z люди відходять від традиційних гендерних норм в моді, догляді за собою і красі. Ринок просто зобов'язаний наслідувати їхній приклад", -говорить Брок МакГофф, редактор-засновник The Modest Man.

Але в останні роки розмови про гендерне самовираження розширилися - і споживачі шукають більш андрогінні товари для краси і моди.

Малюнки на нігтях (фото: instagram.com/crete__co)

"Існує більше гендерно-неконформних впливових осіб у сфері моди, чоловічої косметики та брендів одягу без гендеру, ніж будь-коли раніше - і це не зміниться найближчим часом".

Сьогодні знаменитості вибирають такий колір нігтів, який їм до душі - і багато хто з них навіть випустили свої власні лаки: Гаррі Стайлза і Machine Gun Kelly вже навряд чи уявиш без яскравого манікюру.

Але не варто забувати і про "першопрохідців": Мік Джаггер і Прінс демонстрували цей тренд ще багато років тому, просто тоді у них не було TikTok, щоб зробити тенденцію "вірусною".

Від чорного до білого (фото: instagram.com/undn_laqr)

Що стосується того, чи зможуть ці знамениті чоловічі б'юті-бренди зберегти свій успіх, МакГофф вважає, що так, але тільки в тому випадку, якщо вони вийдуть за рамки лаку для нігтів, випустивши продукти по догляду за шкірою і аромати в поєднанні зі своїми лініями лаків.

Тож очікуйте, що в 2022 році більше знаменитостей-чоловіків почнуть будувати свої імперії краси, і в цілому більше брендів почнуть зосереджуватися на гендерно-нейтральних і орієнтованих на чоловіків косметичних продуктах.

Кольоровий манікюр (фото: instagram.com/crete__co)

Гаррі Стайлз (фото: instagram.com/pleasing)

"Ми побачимо появу сотень нових брендів кольорових лаків, і те, як всесвітньо відомі косметичні гіганти спробують запустити свої власні продукти та / або скупити ці нові компанії, які випустили свої лаки", - додає МакГофф.

Також не дивуйтеся, якщо у вашому місцевому супермаркеті відкриється невеликий відділ, присвячений чоловічій красі і косметиці, де будуть представлені бренди багатьох із знаменитостей, які зробили чоловічий манікюр абсолютно нормальним явищем.