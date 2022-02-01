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Яскравий манікюр для чоловіків в тренді: який колір нігтів обирають знаменитості

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Вівторок 01 лютого 2022 13:09
Яскравий манікюр для чоловіків в тренді: який колір нігтів обирають знаменитості Зірки полюбили і яскраві кольори, і просто чорний манікюр
Автор: Тетяна Турчанікова

Відвідування манікюрного салону або просто покриття кольоровим лаком довгий час вважалося виключно жіночим заняттям.

Навіть незважаючи на довгий список відомих чоловіків, які зробили це своєю візитною карткою, кольорові нігті у "сильної статі" як і раніше викликають питання про сексуальність і мужність.

Але в останні роки розмови про гендерне самовираження розширилися - і споживачі шукають більш андрогінні товари для краси і моди.

"На чолі з поколінням Z люди відходять від традиційних гендерних норм в моді, догляді за собою і красі. Ринок просто зобов'язаний наслідувати їхній приклад", -говорить Брок МакГофф, редактор-засновник The Modest Man.

Тенденція буде тільки посилюватися з роками, пишуть insidehook.com.

Яскравий манікюр для чоловіків в тренді: який колір нігтів обирають знаменитості

Малюнки на нігтях (фото: instagram.com/crete__co)

"Існує більше гендерно-неконформних впливових осіб у сфері моди, чоловічої косметики та брендів одягу без гендеру, ніж будь-коли раніше - і це не зміниться найближчим часом".

Сьогодні знаменитості вибирають такий колір нігтів, який їм до душі - і багато хто з них навіть випустили свої власні лаки: Гаррі Стайлза і Machine Gun Kelly вже навряд чи уявиш без яскравого манікюру.

Але не варто забувати і про "першопрохідців": Мік Джаггер і Прінс демонстрували цей тренд ще багато років тому, просто тоді у них не було TikTok, щоб зробити тенденцію "вірусною".

Яскравий манікюр для чоловіків в тренді: який колір нігтів обирають знаменитостіЯскравий манікюр для чоловіків в тренді: який колір нігтів обирають знаменитості

Від чорного до білого (фото: instagram.com/undn_laqr)

Що стосується того, чи зможуть ці знамениті чоловічі б'юті-бренди зберегти свій успіх, МакГофф вважає, що так, але тільки в тому випадку, якщо вони вийдуть за рамки лаку для нігтів, випустивши продукти по догляду за шкірою і аромати в поєднанні зі своїми лініями лаків.

Тож очікуйте, що в 2022 році більше знаменитостей-чоловіків почнуть будувати свої імперії краси, і в цілому більше брендів почнуть зосереджуватися на гендерно-нейтральних і орієнтованих на чоловіків косметичних продуктах.

Яскравий манікюр для чоловіків в тренді: який колір нігтів обирають знаменитостіЯскравий манікюр для чоловіків в тренді: який колір нігтів обирають знаменитостіКольоровий манікюр (фото: instagram.com/crete__co)

Яскравий манікюр для чоловіків в тренді: який колір нігтів обирають знаменитості

Гаррі Стайлз (фото: instagram.com/pleasing)

"Ми побачимо появу сотень нових брендів кольорових лаків, і те, як всесвітньо відомі косметичні гіганти спробують запустити свої власні продукти та / або скупити ці нові компанії, які випустили свої лаки", - додає МакГофф.

Також не дивуйтеся, якщо у вашому місцевому супермаркеті відкриється невеликий відділ, присвячений чоловічій красі і косметиці, де будуть представлені бренди багатьох із знаменитостей, які зробили чоловічий манікюр абсолютно нормальним явищем.

Раніше продемонстрували знаменитост, як правильно носити мішкуваті речі, це тренд.

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