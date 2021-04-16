Яркий принт и дутая сумка: Белла Хадид демонстрирует трендовый образ на каждый день

Белла Хадид обычно одна из первых демонстрирует модные новинки, которые позже начинают носить по всему миру. Поэтому поклонники любят смотреть, что приготовили для будущего сезона дизайнеры. В этот раз Белле тоже есть чем удивить.

Белла Хадид в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель позирует в сером топе с горловиной, а также брюках, которые отличают две особенности: яркий принт и низкая посадка. В последнее время большинство модниц показывали преимущественно высокую. Также лук не обошелся без серебристых кроссовок, которые отлично подходили к топу, и без ультрамодной сумки. Белла выбрала вариант от Marc Jacobs, который заслуживает особого внимания. Она подобрала дутую светло-серую сумку с двумя ручками: удобный и комфортный вариант на каждый день.

"Ох, Белла, я люблю и обожаю тебя", "Боже, эти брюки", "Восхитительна", "Ты просто королева", "Невероятная", "Супер", - пишут ей фанаты.